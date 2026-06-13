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ISW: Путин начал признавать неудачи в войне с Украиной

  • 13.06.2026, 9:14
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ISW: Путин начал признавать неудачи в войне с Украиной
Фото: Getty Images

Аналитики объяснили, что стоит за этими заявлениями.

Во время празднования дня России 12 июня российский диктатор Владимир Путин вновь сделал ряд заявлений о военной мощи РФ. При этом он признал некоторые неудачи российской армии на поле боя за последние месяцы.

В то же время диктатор отказывается признавать масштабы вызовов, стоящих перед государством-агрессором, и, похоже, не собирается заканчивать войну. Причины и цель новых заявлений Путина проанализировали в Институте изучения войны (ISW)

Путин признал некоторые неудачи армии РФ в Украине

В день России Путин в сопровождении министра обороны РФ Андрея Белоусова встретился с российскими оккупантами. Те во время встречи подчеркнули свою приверженность военной победе в Украине и достижению целей и задач, определенных диктатором.

Эту встречу Путин использовал для хвастовства «военной силой» РФ. Так, он нахваливал российские военно-технологические инновации, в частности FPV-дроны, интеграцию искусственного интеллекта в беспилотники, масштабирование тактических систем радиоэлектронной борьбы и усилия России по созданию спутниковой группировки, альтернативной Starlink. Диктатор пытался представить российских военных как технологически развитую силу, стремительно прогрессирующую.

Путин также подчеркнул недавние меры социальной поддержки российских солдат, ветеранов и их семей.

В то же время российский диктатор повторил давние риторические клише Кремля: Россия, мол, ведет войну против НАТО – и, по мнению Путина, демонстрирует свою силу в этой войне.

«Путин, вероятно, намеревался использовать встречу с российскими военнослужащими, чтобы продемонстрировать свою силу на праздновании дня России после позора со значительно сокращенным парадом 9 мая и успешными украинскими дальнобойными ударами по российским военным объектам в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с 3 по 6 июня», — отметили аналитики.

Они обратили внимание на то, что Путин, похоже, начал признавать некоторые неудачи, с которыми сейчас сталкиваются российские военные. При этом он отказывается признавать масштабы военных вызовов, стоящих перед Россией.

Так, Путин упомянул об ударах украинских дронов, однако трактовал их как попытку посеять раздор в российском обществе и нанести экономический ущерб РФ . Под ударами украинских БПЛА диктатор, вероятно, имел в виду и украинскую дальнобойную ударную кампанию по поражению военных объектов и нефтяной инфраструктуры в глубине территории РФ, и кампанию middle strike на оккупированных территориях Украины, которая вызывает дефицит топлива и серьезные проблемы с логистикой.

Однако диктатор отказывается признавать серьезность этих ударов. Он заявил, что Россия усиливает свою противовоздушную оборону, а российская экономика быстро восстанавливается после украинских ударов – и пригрозил «ответными» ударами по Украине.

Путин также признал, что российские войска продвигаются «не так быстро, как нам [России] хотелось бы», но отметил, что они все еще продвигаются «ежедневно постепенно».

Признавать, что украинские контратаки с марта этого года принесли Силам обороны тактические успехи в Днепропетровской и Запорожской областях, диктатор, как и прежде, отказывается.

В противовес рассказам диктатора о «ежедневном продвижении» оккупационной армии в ISW напомнили, что темпы захвата войсками РФ украинской территории неуклонно снижаются с ноября 2025 года. А в апреле и мае оккупанты понесли чистые потери территории.

«Путин, вероятно, решил признать некоторые неудачи, с которыми сталкиваются российские войска, чтобы казаться более осведомленным о реалиях поля боя для российских военнослужащих, которые непосредственно испытали эти неудачи. С начала весны 2026 года Украина увеличивает масштабы и размах своей ударной кампании дальнего и среднего радиуса действия против российской логистики, военной техники и живой силы, что препятствует продвижению России на театре военных действий и нарушает российские логистические маршруты через оккупированную часть Украины, в частности на юге и в оккупированном Крыму», — резюмировали аналитики .

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