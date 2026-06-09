закрыть
9 июня 2026, вторник, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Когда Россия проиграет

  • 9.06.2026, 13:29
Когда Россия проиграет

Окончание войны ознаменует начало гонки за безопасность континента.

Европейские политики и эксперты все чаще обсуждают не только поддержку Украины, но и возможные последствия поражения России в войне. Авторы аналитической статьи для CEPA считают, что саммит G7 в Эвиане, который пройдет в июне с участием президента Украины Владимира Зеленского, может стать отправной точкой для выработки долгосрочной стратегии мира, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

По мнению авторов, ситуация на фронте меняется не в пользу Москвы. Отмечается, что российская армия сталкивается с кадровыми проблемами, а Украина наносит удары по объектам в глубине российской территории, включая нефтяную инфраструктуру и военные объекты.

На этом фоне в Европе все чаще звучит вопрос не о том, сможет ли Украина выстоять, а о том, что произойдет в случае поражения России. Однако среди союзников нет единого взгляда на будущую политику в отношении Москвы.

Страны Восточной и Северной Европы выступают за долгосрочное сдерживание России, усиление восточного фланга НАТО и сохранение поддержки Киева. В то же время часть западноевропейских государств считает необходимым сохранить возможность для постепенной нормализации отношений с Россией при условии политических реформ.

Авторы предлагают совместить восстановление Украины за счет международной помощи и российских активов с созданием механизма, который в будущем позволит новой российской власти вернуться к экономическому сотрудничеству с Европой. По их мнению, отсутствие четкого плана после окончания войны может привести к новым кризисам на континенте.

Вашингтон заинтересован в ослаблении связей между Москвой и Пекином, поскольку укрепление российско-китайского партнерства усиливает позиции главного геополитического соперника США. В этой связи послевоенное устройство Европы рассматривается не только как вопрос безопасности, но и как часть более широкой борьбы за будущий мировой порядок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Имперский союз трещит
Имперский союз трещит Юрий Федоренко
Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников