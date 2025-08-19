закрыть
19 августа 2025, вторник
ВСУ поразили редкий вражеский комплекс автоматизации ПВО «Барнаул»

  • 19.08.2025, 11:10
ВСУ поразили редкий вражеский комплекс автоматизации ПВО «Барнаул»

Видео сняли на Запорожском направлении.

Операторы дронов из 128-й ОГШБр поразили редкий вражеский комплекс автоматизации ПВО 9С932-1 «Барнаул-Т» на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях. Стоимость такого комплекса колеблется от $3-6 миллионов долларов.

«Поражение редкого комплекса средств автоматизации ПВО 9С932-1 «Барнаул-Т» от бойцов батальона «Sons of Khors» из 128-й ОГШБр на Запорожском направлении. Это первый случай именно поражения данного комплекса. До этого несколько машин из состава комплекса ребята затрофеили на Киевщине и Харьковщине в 2022-м году», - говорится в комментарии к видео.

