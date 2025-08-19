В Крыму уничтожена редкая РЛС оккупантов «Каста» 19.08.2025, 12:26

Что о ней известно?

Во временно оккупированном Крыму вблизи Евпатории в начале августа была уничтожена редкая РЛС «Каста-2Е2» россиян.

Об этом сообщает Telegram «Крымский ветер».

«Атака на бывшую позицию ПВО в районе населенного пункта Хутор под Евпаторией (Сакский район) состоялась между 6 и 11 августа. В результате атаки, вероятно, дронами была поражена дорогая РЛС «Каста-2Е2». На это указывает ряд факторов», - отметили источники «Крымского ветра».

Сообщается, что эта станция стояла на этой позиции до самого удара, после чего был зафиксирован пожар, и накрытый сеткой объект, имеющий идентичные размеры и вид, как упомянутая РЛС. Также, по информации источников, станция перестала фиксироваться после атаки.

Что известно о РЛС «Каста-2Е2»

Сообщается, что РЛС «Каста 2Е2» применяется в дивизионном звене ПВО сухопутных войск - на пунктах управления начальников ПВО дивизий и на КП зенитных ракетных полков «Тор». Ее главная задача - своевременное обнаружение самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также дронов.

Зона обзора РЛС «Каста-2Е2» составляет от 5 до 150 км, а по высоте - до 6 км. Дальность обнаружения целей составляет от 30 до 44 км в зависимости от высоты антенны. Максимальное количество целей - 50 штук. Отмечается, что стоимость «Каста-2Е2» стартует от 60 млн долларов.

