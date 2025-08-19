Путина загнали в цугцванг 1 Иван Яковина

19.08.2025, 14:42

2,426

Иван Яковина

В Кремле уже хватаются за голову.

После Аляски некоторые люди переживали, что Трамп встал на сторону Путина. На самом деле, так и было — Путин его действительно охмурил там.

Но большой плюс (и минус) Трампа в том, что он быстро меняет свое мнение по любому вопросу и начинает говорить словами того человека, с которым встретился только что. Я в прошлой передаче сказал, что сейчас в Вашингтон придут лидеры ЕС и Зеленский, и вместе они Трампу снова мозги вкрутят на место. Так и получилось: опять хороший разговор, опять вернувшийся к норме Трамп и никаких требований сдать России Донбасс. Теперь уже у него требование к РФ — провести переговоры в формате «Путин-Зеленский», на чем уже давно настаивает Киев и чего категорически не желает Москва.

И сейчас уже в Кремле хватаются за голову: европейцы охмурили Трампа, клиент ушел! У них там пошли мозговые штурмы: как бы отбрехаться от прямых переговоров на высшем уровне, не обижая и не расстраивая Трампа?

Кстати, действительно интересно, как они будут выкручиваться.

Путин был уверен, что на Аляске загнал Зеленского в цугцванг, когда «согласился на обмен территориями»: если Зеленский соглашается, теряет огромную суперкрепость на Донбассе — основу и опору всей украинской обороны. Если отказывается — разозлит Трампа и настроит его против себя.

Но сейчас в такую же ловушку загнали самого Путина.

Трамп, судя по его заявлениям, совершенно уверен, что получил от Путина согласие в ближайшее 10 дней провести переговоры с Зеленским.

Путин, конечно же, никогда на такие переговоры не пойдет: он реально боится за свою жизнь. Поэтому сейчас ему придется либо отказываться от них, портя отношения с Трампом, либо соглашаться, поставив себя на одну доску с Зеленским и (как он думает) рискнув своей жизнью.

Но в целом, конечно, дурацкая ситуация: лидеры Украины, Европы и РФ вынуждены постоянно сидеть на ухе у президента США, чтобы не дать ему отвлечься на песни оппонента. То есть, в известной степени политику США определяют именно они, а не какие-то фундаментальные ценности, устремления и убеждения, которые, теоретически, должны бы присутствовать у американского лидера.

Но их нет, и лидер этот — как пустая кастрюля. Один повар ее наполняет горячим борщом, а другой — плохими кислыми щами.

Важно, у кого больше возможностей до этой кастрюли добраться.

Иван Яковина, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com