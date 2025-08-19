закрыть
19 августа 2025, вторник, 18:09
Пакистанцы штурмуют посольство Беларуси

  • 19.08.2025, 17:41
Пакистанцы штурмуют посольство Беларуси

Даты на получение визы разобраны до марта следующего года.

Граждане Пакистана записываются в посольство Беларуси на март, чтобы сделать визу. До этого времени все даты разобраны, говорит в своём видеообращении в TikTok представитель агентства «Идеальная виза», пишет «Еврорадио».

«Пока ситуация полностью неопределённая. Что касается возможности ускорить процесс через агентов — настоятельно не рекомендуем обращаться к ним, если вы не уверены, что вам смогут реально помочь», — говорят в агентстве.

Посольство Беларуси в Пакистане снова начало выдавать »окошки» на запись в начале августа. По данным агентства в первый день работы посольства после длительного перерыва скопление людей было огромным. Точное число человек, которые пытались записаться на приём, авторы TikTok каналов затрудняются оценить.

