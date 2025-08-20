Уиткофф: Россияне пошли на уступки почти сразу на первой встрече на Аляске 5 20.08.2025, 12:14

Стив Уиткофф

Cпецпредставитель президента США раскрыл детали.

Россия почти сразу пошла на уступки во время саммита на Аляске. Стороны «фактически достигли прогресса» в том, как прийти к мирному соглашению.

Об этом сообщил в эфире Fox News спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми», - сказал он.

По словам Уиткоффа, на Аляске во время встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина «фактически достигли прогресса в том, как мы можем прийти к мирному соглашению».

Спецпредставитель президента США считает, что соглашение о прекращении огня «очень и очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех составляющих».

«Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся», - заявил он.

