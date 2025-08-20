«Народ в шоке, где бензин?» 2 20.08.2025, 15:23

1,146

В России километровые очереди на заправках, топлива на АЗС нет.

В России бензин буквально исчезает с заправок – российские водители выстраиваются в километровые очереди, а там, где топливо еще осталось, цены быстро растут, пишет «Диалог.UA».

Россию накрывает масштабный топливный кризис: бензин и дизель буквально исчезают с заправок. Российские СМИ сообщают про очереди на заправках, панику водителей и матерные комментарии в соцсетях. Особенно тяжелая ситуация в Приморском и Хабаровском краях: на АЗС выстраиваются километровые пробки, водители возят с собой канистры, а на федеральных трассах застревают даже туристы.

Ситуация ухудшается везде: от оккупированного Крыма и ОРДЛО до Владивостока. Глава оккупационной российской администрации в Крыму Аксенов уже заявил, что это как минимум на месяц.

«Народ в шоке, где бензин?» — пишут местные жители. По их словам, топливо на альтернативных заправках закончилось, а на крупных приберегают «на крайний случай». Ситуацию усугубляет монополия и срыв поставок.

Украина бьет в больное место РФ

На фоне массированных ударов украинских дронов по российским НПЗ, часть заводов остановлена или частично разрушена. Даже в оккупированном Крыму признали, что не справляются: дефицит вызван сокращением производства и провалами в логистике, ведь бензин туда доставляется в основном автотранспортом. В Забайкалье уже ввели продажу топлива по талонам.

Между тем на бирже установлен новый рекорд: стоимость АИ-95 пробила отметку в 81 337 рублей за тонну. Резкий дефицит бензина и рост цен бьют по всей экономике: дорожает логистика, падают объемы грузоперевозок, растет инфляция. Россия сталкивается с топливным кризисом, который может обернуться полной остановкой регионов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com