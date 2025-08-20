«Народ в шоке, где бензин?»2
В России километровые очереди на заправках, топлива на АЗС нет.
В России бензин буквально исчезает с заправок – российские водители выстраиваются в километровые очереди, а там, где топливо еще осталось, цены быстро растут, пишет «Диалог.UA».
Россию накрывает масштабный топливный кризис: бензин и дизель буквально исчезают с заправок. Российские СМИ сообщают про очереди на заправках, панику водителей и матерные комментарии в соцсетях. Особенно тяжелая ситуация в Приморском и Хабаровском краях: на АЗС выстраиваются километровые пробки, водители возят с собой канистры, а на федеральных трассах застревают даже туристы.
Ситуация ухудшается везде: от оккупированного Крыма и ОРДЛО до Владивостока. Глава оккупационной российской администрации в Крыму Аксенов уже заявил, что это как минимум на месяц.
«Народ в шоке, где бензин?» — пишут местные жители. По их словам, топливо на альтернативных заправках закончилось, а на крупных приберегают «на крайний случай». Ситуацию усугубляет монополия и срыв поставок.
Украина бьет в больное место РФ
На фоне массированных ударов украинских дронов по российским НПЗ, часть заводов остановлена или частично разрушена. Даже в оккупированном Крыму признали, что не справляются: дефицит вызван сокращением производства и провалами в логистике, ведь бензин туда доставляется в основном автотранспортом. В Забайкалье уже ввели продажу топлива по талонам.
Между тем на бирже установлен новый рекорд: стоимость АИ-95 пробила отметку в 81 337 рублей за тонну. Резкий дефицит бензина и рост цен бьют по всей экономике: дорожает логистика, падают объемы грузоперевозок, растет инфляция. Россия сталкивается с топливным кризисом, который может обернуться полной остановкой регионов.