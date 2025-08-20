Как сохранить внутреннее равновесие на работе? 20.08.2025, 17:33

Пять способов вовремя вернуть себе силы.

Новое исследование показало, что более половины работников (55%) внешне сохраняют продуктивность и выполняют задачи, но внутри испытывают сильное напряжение и стресс. Эксперты предупреждают, что такие сотрудники в шесть раз чаще сталкиваются с клиническим выгоранием, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Многие описывают это состояние как «улыбка снаружи и полный крах внутри» или «ощущение, что сгораешь, но обязан держаться, чтобы закончить работу». Проблема в том, что большинство предпочитают молчать о своем состоянии.

Причины кроются как во внешних факторах — финансовое давление, политическая нестабильность, климатические риски, так и в рабочих — страх потери места, плохая коммуникация, неясные роли. Все это складывается в постоянное чувство неопределенности и перегружает психику.

Однако исследователи предлагают пять простых практик, которые снижают риски:

Признавать чувства — не подавлять эмоции, а осознавать их.

Вовлекаться осознанно — находить личный смысл в своих действиях.

Опора на сильные стороны — использовать свои навыки для решения задач.

Просить поддержки — делиться переживаниями и обращаться за помощью.

Делать маленькие шаги — разбивать большие задачи на посильные действия.

Эксперты подчеркивают, что справляться с этим должны не только сами сотрудники, но и работодатели, создавая условия для снижения стресса и открытой коммуникации. Масштаб проблемы делает ее серьезным вызовом для всего современного рынка труда.

