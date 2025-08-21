Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей 21.08.2025, 18:50

Все совсем плохо?

Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военных и добровольцев из числа гражданского населени России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов — полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.

Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для эвакуации раненых, средствами для защиты от дронов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com