Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей
- 21.08.2025, 18:50
Все совсем плохо?
Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военных и добровольцев из числа гражданского населени России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов — полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.
Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для эвакуации раненых, средствами для защиты от дронов.