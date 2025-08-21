закрыть
21 августа 2025, четверг
Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

  • 21.08.2025, 18:50
Путин приказал учить россиян сбивать дроны из охотничьих ружей

Все совсем плохо?

Российский диктатор Владимир Путин подписал приказ для министерства обороны РФ, в котором идет речь о подготовке военных и гражданских добровольцев на курсах по уничтожению дронов из гладкоствольного вооружения.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что военных и добровольцев из числа гражданского населени России будут учить сбивать дроны, используя гладкоствольное оружие. В том числе имеются в виду ружья различных типов — полуавтоматические, одно- и многоствольные охотничьи (два и три ствола), помповые дробовики и дробовики со сменными стволами.

Также в приказе Путина сказано о необходимости принять меры для сокращения сроков поставки на фронт в Украине маскировочных сеток, а также оснастить автомобили, которые якобы предназначены для эвакуации раненых, средствами для защиты от дронов.

