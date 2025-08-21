В Орше выстроилась колонна такси, украшенных шарами и лентами 21.08.2025, 20:18

Видеофакт.

В Орше заметили необычную картину: возле роддома выстроилась колонна такси, украшенных шарами и лентами.

Местные сразу принялись гадать, что к чему. Одни уверены, что это встречают новоиспеченного отца-таксиста, другие шутят: «Таксист родился». А кто-то даже предположил, что женщина родила так много детей, что всех их увезут на такси.

Что на самом деле произошло — остается загадкой, но настроение у людей явно поднялось.

