В Орше выстроилась колонна такси, украшенных шарами и лентами
- 21.08.2025, 20:18
Видеофакт.
В Орше заметили необычную картину: возле роддома выстроилась колонна такси, украшенных шарами и лентами.
Местные сразу принялись гадать, что к чему. Одни уверены, что это встречают новоиспеченного отца-таксиста, другие шутят: «Таксист родился». А кто-то даже предположил, что женщина родила так много детей, что всех их увезут на такси.
Что на самом деле произошло — остается загадкой, но настроение у людей явно поднялось.
