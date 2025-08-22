Трамп сегодня выступит с новым заявлением в Овальном кабинете
- 22.08.2025, 9:50
Белый дом заинтриговал анонсом.
Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете. Тема выступления пока что не разглашается.
Об этом стало известно из публичного расписания Трампа.
Указано, что выступление американского президента запланировано на 12:00 (19:00 по минскому времени). Оно будет проходить в Овальном кабинете.
В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.