22 августа 2025, пятница, 9:53
Трамп сегодня выступит с новым заявлением в Овальном кабинете

  • 22.08.2025, 9:50
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Белый дом заинтриговал анонсом.

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, выступит с заявлением в Овальном кабинете. Тема выступления пока что не разглашается.

Об этом стало известно из публичного расписания Трампа.

Указано, что выступление американского президента запланировано на 12:00 (19:00 по минскому времени). Оно будет проходить в Овальном кабинете.

В Белом доме не указали, на какую тему будет делать заявление Трамп.

