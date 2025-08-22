The Economist: Путин ищет обходные пути 3 22.08.2025, 11:21

Россия пытается выторговать то, что не смогла получить на поле боя.

Главная цель Кремля — западная часть Донецкой области, которая остается под контролем Киева. Но речь не только о символизме. Ключевая задача — заставить Украину отказаться от стратегического «пояса укреплений» протяженностью 50 км, который блокирует планы Москвы захватить весь Донбас для атак на другие регионам, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Пояс был создан после того, как украинские войска отбили у пророссийских сил четыре города в 2014 году. Он тянется от Славянска и Краматорска на севере до Дружковки и Константиновки на юге. За десять лет здесь построены мощные укрепления: бетонные заграждения, минные поля, сети траншей и бункеров. После падения Бахмута в 2023 году оборону усилили еще больше.

Россия пыталась прорваться через Покровск, но эксперты американского Института изучения войны считают, что на захват пояса ушли бы годы и огромные ресурсы. Потеря этих позиций в результате сделки с Путиным для Киева неприемлема. Перенос линии фронта невозможен — новая оборона обойдется дорого.

Кроме того, на подконтрольной Украине части Донецкой области остаются более 250 тысяч мирных жителей, включая 18 тысяч детей, которым грозит депортация. Главное же — в руках России пояс может стать плацдармом для дальнейшего наступления на Днепропетровскую область, Харьков и вглубь Украины.

Для большинства украинцев уступка без боя равносильна капитуляции. И никакие гарантии, зависящие от политической воли президента США Дональда Трампа, не компенсируют утрату ключевых рубежей. Эксперты подчеркивают, что любые соглашения будут надежнее, если Украина сохранит нынешние позиции, а не отдаст пояс крепостей агрессору.

