Лавров: Встреча Зеленского и Путина не планируется
- 22.08.2025, 20:40
Глава МИД РФ выставил новые условия.
Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров сообщил, что глава Кремля Владимир Путин готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, но только при условии наличия готового плана саммита.
Об этом он заявил в интервью NBC News.
Он подтвердил, что на данный момент встреча лидеров не запланирована.
Глава российского МИД утверждает, что после встречи Путина с Дональдом Трампом на Аляске, президент США предложил несколько пунктов, которые Россия поддерживает. По словам Лаврова, стороны согласились «проявить гибкость» по некоторым из них.
Лавров заявил, что во время встречи Трампа с президентом Украины и европейскими лидерами в Вашингтоне, Зеленский «отказался от предложенных позиций, в частности, от идеи отказа от членства Украины в НАТО и обсуждения территориальных вопросов».