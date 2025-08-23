Politico: Украинская ракета напугала Кремль 23.08.2025, 12:58

1,660

Стало известно, сколько «Фламинго» уже стоит на вооружении Украины.

Пока союзники продолжают обсуждать, как укрепить безопасность Украины, в Киеве делают ставку на собственные разработки.

Украинская компания Fire Point Defense представила новейшую крылатую ракету Flamingo FP-5, которая уже прошла испытания и готовится к серийному производству, пишет Politico.

Быстрая, мощная, простая в производстве

Главная особенность «Фламинго» – дальность до 3000 километров и боеголовка весом более тонны. Это значит, что ракета способна поражать любые цели на европейской территории России.

По словам гендиректора и технического директора компании Ирины Терех, на разработку ушло меньше девяти месяцев – от первых чертежей до успешных испытаний в условиях реального боя.

«Мы не хотели афишировать этот проект, но пришло время. Flamingo может нести боеголовку весом 1150 кг и преодолевать расстояния, недоступные другим нашим ракетам. При этом скорость у нее выше, чем у предыдущих образцов», – рассказала Терех в комментарии изданию Politico.

Первые образцы были розовыми

Отдельного внимания заслуживает необычная история названия и внешнего вида ракеты. Первые прототипы имели ярко-розовый носовой обтекатель – это был своего рода символ о роли женщины в производстве. Впоследствии цвет пришлось заменить на более практичный из-за требований маскировки, однако, как отмечает Терех, «женский почерк в этих разработках сохранился».

Ракета напугала Кремль

Ракета уже стала предметом обсуждения не только в экспертной среде, но и в Кремле. Российская пропаганда пытается представить «Фламинго» как «копию британских образцов», однако факт остается фактом – украинские инженеры за рекордно короткое время создали оружие, способное изменить баланс сил.

По мере того как ракета проходит боевые испытания, Москва все активнее пытается блокировать любую информацию о ней. На Западе отмечают, что появление у Украины подобного оружия серьезно усложнит планы диктатора Путина по затягиванию войны.

Flamingo может стать сдерживающим фактором, поскольку наносит удар не только физически, но и психологически, показывая, что Украина способна самостоятельно создавать вооружение стратегического уровня.

На вооружении уже сотни единиц

По данным Politico, к серийному производству ракета уже готова: на текущий момент выпущено более двухсот единиц – 211 штук. Учитывая относительную простоту конструкции и высокую скорость работы производства, ожидается наращивание количества «Фламинго» на вооружении ВСУ.

