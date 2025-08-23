Россию ожидает резкий рост цен на гречку 2 23.08.2025, 14:21

Падение урожая грозит ускорением инфляции.

В России на фоне падения урожая урожая гречихи, который в 2025 году сократится на 35% год к году (до 788 тысяч тонн) — минимальных значений с 2019 года — уже в будущем году может на 15% увеличиться розничная цена гречки. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

Рост цен станет следствием «значительного сокращения предложения» при сохранении высокого спроса на гречку как на традиционный продукт, поясняет экономист Дмитрий Морковкин «Цены на гречиху у производителей низкие и приближаются к себестоимости (10–11 тыс. руб./т), что может усилить сокращение посевов. Это создает предпосылки для повышения розничных цен», — заявил Морковкин. Все это приведет и к общему росту инфляции, подчеркнул эксперт.

Риски роста цен на гречку видит Минсельхоз. Ведомство поручило ритейлерам проанализировать ситуацию с ценами на крупу и отчитаться об уровне спроса, доле долгосрочных контрактов и потенциальных сложностях. В министерстве при этом заявляли, что «держат на особом контроле» ситуацию с производством и ценами на социально значимые продукты, в том числе на гречку.

Мониторинговый ресурс «Ценозавр», изучивший стоимость продукта у разных производителей в федеральных и региональных торговых сетях, отмечает, что за год гречка подорожала всего на 3,3% — в 2,5 раза ниже официального уровня инфляции. Сейчас средняя стоимость упаковки весом 800 г составляет 93,8 рубля. Морковкин отмечает, что сдерживать рост цен будут накопленные запасы, которые, по оценкам, составляют 700 тысяч тонн.

В России снижается рентабельность производства гречи и аграрии отдают предпочтение сое, рапсу, подсолнечнику и другим культурам, указывает профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Мельничук. По данным властей Алтайского края, в 2024 году рентабельность гречихи была почти в 10 раз ниже масличных культур, отметила она. По словам эксперта, производители фиксируют снижение закупочных цен на продукцию и сокращение маржинальности, а также стабильный рост издержек на технику, топливо, удобрения и средства защиты растений.

«Это заставило многих фермеров пересмотреть структуру посевных площадей в пользу более рентабельных культур. Гречиха считается менее привлекательной в условиях экономической неопределенности, поскольку это капризная культура с непредсказуемой урожайностью, — уточняет Надежда Капустина, профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финуниверситета.

