Дроны атаковали российский газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге 24.08.2025, 9:14

Есть критические повреждения.

В результате атаки беспилотников утром 24 августа в стране-агрессоре России поражен газоперерабатывающий комплекс «Газпром Усть-Луга».

Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили OSINT-аналитики группы «КіберБорошно».

По их данным, критические повреждения получила установка криогенного фракционирования газового конденсата/газа.

«Она является „сердцем“ газоперерабатывающего комплекса: здесь происходит ректификация и отделение компонентов, которые далее идут либо на экспорт, либо как сырье для Балтийского газохимического комплекса (этилен, полимеры и т. д.)», — пояснили эксперты.

Также отмечается, что данный газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в Европе — комплекс в Усть-Луге сможет перерабатывать до 45 млрд м³ природного газа ежегодно, производить 13 млн тонн СПГ, 3,6 млн тонн этана и 1,8 млн тонн пропан-бутана.

