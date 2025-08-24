Дроны атаковали российский газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге

Дроны атаковали российский газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге2
Есть критические повреждения.
В результате атаки беспилотников утром 24 августа в стране-агрессоре России поражен газоперерабатывающий комплекс «Газпром Усть-Луга».
Об этом в воскресенье, 24 августа, сообщили OSINT-аналитики группы «КіберБорошно».
По их данным, критические повреждения получила установка криогенного фракционирования газового конденсата/газа.
«Она является „сердцем“ газоперерабатывающего комплекса: здесь происходит ректификация и отделение компонентов, которые далее идут либо на экспорт, либо как сырье для Балтийского газохимического комплекса (этилен, полимеры и т. д.)», — пояснили эксперты.
Также отмечается, что данный газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших в Европе — комплекс в Усть-Луге сможет перерабатывать до 45 млрд м³ природного газа ежегодно, производить 13 млн тонн СПГ, 3,6 млн тонн этана и 1,8 млн тонн пропан-бутана.