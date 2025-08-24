Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона 7 24.08.2025, 16:59

5,500

Владимир Николаенко

Фото: Суспільне.Херсон

Россияне похитили его еще в апреле 2022-го года.

24 августа в рамках обмена пленными Украины с РФ освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Об этом «Суспільному» сообщила его племянница Анна Коршун-Самчук.

- Это прямо праздник у нас величайший, что мог случиться в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей такое подарить, потому что это самый красивый подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки, – рассказала Коршун-Самчук.

По ее словам, Николаенко уже позвонил жене.

- Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины, освобожден и все, – отметила племянница экс-мэра.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com