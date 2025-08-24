Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона

Из российского плена освободили бывшего мэра Херсона7
- 24.08.2025, 16:59
- 5,500
Россияне похитили его еще в апреле 2022-го года.
24 августа в рамках обмена пленными Украины с РФ освободили бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Об этом «Суспільному» сообщила его племянница Анна Коршун-Самчук.
- Это прямо праздник у нас величайший, что мог случиться в нашей жизни. И это такой подарок, потому что завтра у его мамы день рождения. Мы теперь даже не знаем, что еще ей такое подарить, потому что это самый красивый подарок. Все плачем от радости, от счастья. Не можем успокоиться, отвечаем на все звонки, – рассказала Коршун-Самчук.
По ее словам, Николаенко уже позвонил жене.
- Это было просто очень короткое сообщение, что на территории Украины, освобожден и все, – отметила племянница экс-мэра.