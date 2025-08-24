Самолет с российскими туристами экстренно сел в Таллинне 6 24.08.2025, 20:57

4,080

Иллюстративное фото

Он направлялся в Санкт-Петербург.

Рано утром 24 августа в Таллинне экстренно приземлился самолет, полный российских туристов, который направлялся в российский Санкт-Петербург, сообщает Postimees.

Руководитель по коммуникациям и маркетингу Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс сообщила Postimees, что в воскресенье в 5:33 утра самолет египетской авиакомпании AlMarsia Universal Airlines приземлился в Таллинне. Рейс направлялся из Шарм-эль-Шейха в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

- Самолет был перенаправлен на посадку в Таллинн, поскольку в аэропорт Пулково он приземлиться не мог из-за временного закрытия, – добавила она.

Аэропорт Пулково был закрыт из-за ночной атаки украинских дронов. Украина смогла нанести ущерб на территории России в нескольких местах, в частности вызвав пожары в Усть-Луге и рядом с Курской АЭС.

Самолет вылетел из Таллинна в 11:08 и направился в Санкт-Петербург.

По словам Хольтс, пассажирам и экипажу не разрешалось покидать самолет во время пребывания в Таллиннском аэропорту.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com