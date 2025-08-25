У Путина открестились от обещания Трампу быстрой встречи с Зеленским 25.08.2025, 1:40

Сергей Лавров

Российская сторона затягивает процесс.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает, что глава Кремля обещал американскому лидеру скорую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News.

Отметим, что в ночь на 16 августа президент США Дональд Трамп встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Вскоре, 18 числа, американский лидер принял в Белом доме Зеленского и европейских лидеров.

Сразу после этого Трамп написал в соцсетях, что начинает подготовку двухсторонней встречи лидеров Украины и РФ, отметив, что Путин пообещал ему встретится с Зеленским.

Однако с российской стороны процесс затягивается, в связи с чем у Лаврова спросили, а собирается ли Путин вообще встречаться. Он дал уклончивый ответ:

- Эти слухи муссируются в первую очередь, самим Зеленским и его европейскими спонсорами. В Анкоридже это не обсуждалось. Тему подняли позже... по итогам встречи в Вашингтоне между Трампом и его гостями, - говорил Лавров.

Глава МИД РФ подтвердил, что после этой встречи Трамп позвонил Путину. Но исходя из слов Лаврова, глава Кремля якобы не обещал президенту США быстрой встречи с Зеленским.

- Президент нашей страны четко заявил, что мы готовы продолжить прямые российско-украинские переговоры, которые начались в Стамбуле. Состоялось уже три раунда. Путин отметил, что встречи на высшем уровне, особенно между лидерами России и Украины, должны быть очень хорошо проработаны. Поэтому необходим согласованный между сторонами подготовительный процесс, - заявил глава МИД РФ.

Для этого, как говорит Лавров, Россия предложила повысить уровень делегаций, «чтобы обсудить конкретные вопросы, которые необходимо довести до сведения Путина и Зеленского».

