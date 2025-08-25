СМИ раскрыли новые подробности об украинской ракете «Фламинго» 25.08.2025, 3:00

Она значительно мощнее «Нептуна».

Украина представила новейшую крылатую ракету Flamingo FP-5 с дальностью поражения более 3000 километров. Она является продуктом компании Fire Point.

Это одна из самых мощных ракет на вооружении Украины. Об этом сообщает «24 Канал» со ссылкой на Wionews.

Какие новые подробности стало известно о ракете «Фламинго»?

Украинская оборонная компания Fire Point создала сверхмощную крылатую ракету Flamingo FP-5, способную наносить удары на расстоянии более 3000 километров.

Flamingo – это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и пролететь 3000 километров до России,

Oт идеи до успешных испытаний прошло менее девяти месяцев. Потенциал Flamingo FP-5 значительно превышает возможности ракеты Р-360 «Нептун».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до конца года Киев будет иметь большое количество этих ракет. По его словам, дополнительная информация появится тогда, «когда Украина сможет использовать сотни таких ракет».

Между тем в России пытаются преуменьшить значение нового оружия, распространяя версию о якобы британском происхождении ракеты. В компании опроверги эти утверждения, подчеркнув, что подобные заявления лишь свидетельствуют о беспокойстве Кремля.

К теме присоединился и президент США Дональд Трамп, призвав Украину активнее наносить удары по территории РФ:

- Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Это как в спорте, когда у команды великолепная оборона, но ей не позволяют играть в атаке. Впереди интересные времена!!!, – написал американский президент.

Что известно о ракете «Фламинго»?

Украина начала серийное производство новой крылатой ракеты FP-5 «Фламинго» с дальностью 3000 километров, которая может нести боевую часть весом 1150 килограммов.

Производство осуществляет украинская компания Fire Point, которая планирует до октября 2025 года масштабировать выпуск до 7 ракет в сутки.

Отклонение ракеты от цели составляет не более 14 метров, что для такой дальности и мощности боевой части является очень хорошим результатом.

Фактически ракета является аналогом российской Х-55 или даже «Калибр».

Компания Fire Point начала серийно производить ракету Фламинго. СМИ узнали дополнительные подробности об этой новой украинской разработке - детали на 24 Канале.

