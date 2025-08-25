Украина впервые показала новую ракету «Длинный Нептун» 25.08.2025, 10:06

2,316

Видеофакт.

В Украине впервые официально показана дальнобойная модификация крылатой ракеты Р-360 «Нептун», известная как «Длинный Нептун». Речь идет о ракете, способной поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Об этом сообщает Defense Express.

Как пишет украинский военный ресурс, несмотря на то, что о ее разработке стало известно еще в ноябре 2023 года, никаких изображений до сих пор не обнародовали. Теперь впервые ракета появилась в видео, опубликованном на День Независимости на официальном аккаунте госпортала «Зброя».

На записи она демонстрируется вместе с другими образцами украинского вооружения, хотя в ролике непосредственно не подписана.

Defense Express отмечает, что узнать «Длинный Нептун» можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются.

В то же время видео с пусками ракет в ролике являются архивными и датируются испытаниями комплекса «Нептун» в 2018-2020 годах.

По предварительным оценкам, длина новой ракеты превышает 6 метров (без ускорителя), что на полтора метра больше первой версии Р-360. Центральная часть корпуса также увеличена в диаметре до 50 см против 38 см в базовой модификации.

Таким образом, новая ракета не только длиннее, но и массивнее, что, вероятно, связано с необходимостью большего объема топлива.

Официальных характеристик ракеты пока не раскрывают. Известно лишь, что она предназначена для поражения наземных целей.

Что известно о ракете «Длинный Нептун»

Напомним, еще в декабре 2023 года появилась информация, что в Украине создают новые ракеты, известные как «Длинные Нептуны». Разработка была засекречена.

В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новейшее вооружение ВСУ, а именно украинская ракета «Длинный Нептун», успешно прошло испытания и может достичь своей цели на дистанциях до 1000 километров.

«Длинный Нептун» (Neptune-MD) - это модифицированная версия украинской противокорабельной крылатой ракеты Р-360 «Нептун», которую в свою очередь тоже усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях.

Этот комплекс разработало конструкторское бюро «Луч» для поражения боевых кораблей противника.

Ракета Р-360 «Нептун» массой 870 килограммов имеет боевую часть, которая весит 150 килограммов. Дальность пуска - до 280 километров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com