Главный тренер «Немана» пригласил болельщиков в Испанию на матч против «Райо Вальекано» 25.08.2025, 21:31

Игорь Ковалевич заявил, что гродненские футболисты дадут бой испанцам.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич пригласил болельщиков Гродно на ответный матч против «Райо Вальекано».

«От лица игроков и тренерского штаба хотели бы поблагодарить город Гродно за то, что собрались на площади, чтобы за нас поболеть. Мы ощущали эту поддержку.

Тщательно на протяжении недели готовились к «Райо Валекано». Я не сторонник теоретических занятий, но приходилось и этому аспекту время уделять. То, что мы задумали, многое в первой игре получилось. Соперник превосходил нас в классе, необходимо было грамотно выстроить игру в обороне. Не допускать свободных зон на своей половине. Кое-что получилось. Не хватило немного футбольного фарта, были моменты забить. Есть как есть.

На мой взгляд, тренерский штаб сработал неплохо в плане организации игры. Тяжело играть без мяча. Гол, который возник, это череда мелких ошибок. Обидно, что Белов потащил момент перед этим, а потом пропустили.

Мы будем сражаться в ответной игре. Благодаря искренней поддержке наших болельщиков. Приглашаем вас вновь собраться на Советской площади в Гродно 28 августа. Поверьте, мы отдадим все силы для хорошей игры. Если объективно говорить, у нас не очень большие шансы, но пока они есть, мы будем сражаться», — сказал специалист.

Напомним, ответная игра плей-офф Лиги конференций против «Райо Вальекано» состоится в Мадриде, 28 августа в 21:00 по минскому времени.

