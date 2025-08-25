закрыть
25 августа 2025, понедельник
Главный тренер «Немана» пригласил болельщиков в Испанию на матч против «Райо Вальекано»

  • 25.08.2025, 21:31
Главный тренер «Немана» пригласил болельщиков в Испанию на матч против «Райо Вальекано»

Игорь Ковалевич заявил, что гродненские футболисты дадут бой испанцам.

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич пригласил болельщиков Гродно на ответный матч против «Райо Вальекано».

«От лица игроков и тренерского штаба хотели бы поблагодарить город Гродно за то, что собрались на площади, чтобы за нас поболеть. Мы ощущали эту поддержку.

Тщательно на протяжении недели готовились к «Райо Валекано». Я не сторонник теоретических занятий, но приходилось и этому аспекту время уделять. То, что мы задумали, многое в первой игре получилось. Соперник превосходил нас в классе, необходимо было грамотно выстроить игру в обороне. Не допускать свободных зон на своей половине. Кое-что получилось. Не хватило немного футбольного фарта, были моменты забить. Есть как есть.

На мой взгляд, тренерский штаб сработал неплохо в плане организации игры. Тяжело играть без мяча. Гол, который возник, это череда мелких ошибок. Обидно, что Белов потащил момент перед этим, а потом пропустили.

Мы будем сражаться в ответной игре. Благодаря искренней поддержке наших болельщиков. Приглашаем вас вновь собраться на Советской площади в Гродно 28 августа. Поверьте, мы отдадим все силы для хорошей игры. Если объективно говорить, у нас не очень большие шансы, но пока они есть, мы будем сражаться», — сказал специалист.

Напомним, ответная игра плей-офф Лиги конференций против «Райо Вальекано» состоится в Мадриде, 28 августа в 21:00 по минскому времени.

