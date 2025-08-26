закрыть
26 августа 2025, вторник
Украинские воины нанесли уникальный удар дроном по российской технике

  • 26.08.2025, 18:50
Украинские воины нанесли уникальный удар дроном по российской технике

FPV-дрон передал видео даже после взрыва.

На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем уничтожили более 100 единиц техники противника с начала августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из ударов стал уникальным - FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом попал в замаскированный грузовик, который мгновенно загорелся. Видео батальон разместил в своих социальных сетях.

В сообщении под роликом говорится, что температура горения должна была бы мгновенно сжечь все: камеру, батарею, передатчик беспилотника. Несмотря на взрыв, элементы дрона уцелели и продолжили трансляцию с места поражения. Это позволило получить видео объективного контроля не только от корректирующего БпЛА, но и от самого дрона-камикадзе. Успешная операция стала очередным примером эффективной работы батальона «Рейд» в борьбе с логистикой врага.

