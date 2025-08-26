Украинские воины нанесли уникальный удар дроном по российской технике 26.08.2025, 18:50

FPV-дрон передал видео даже после взрыва.

На Новопавловском направлении операторы 413-го батальона «Рейд» Сил беспилотных систем уничтожили более 100 единиц техники противника с начала августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из ударов стал уникальным - FPV-дрон с кумулятивным боеприпасом попал в замаскированный грузовик, который мгновенно загорелся. Видео батальон разместил в своих социальных сетях.

В сообщении под роликом говорится, что температура горения должна была бы мгновенно сжечь все: камеру, батарею, передатчик беспилотника. Несмотря на взрыв, элементы дрона уцелели и продолжили трансляцию с места поражения. Это позволило получить видео объективного контроля не только от корректирующего БпЛА, но и от самого дрона-камикадзе. Успешная операция стала очередным примером эффективной работы батальона «Рейд» в борьбе с логистикой врага.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com