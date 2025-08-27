Во Вьетнаме бушует тайфун 27.08.2025, 0:59

Фото: Getty Images

Повреждены тысячи домов, есть погибшие.

В центральном Вьетнаме в результате мощных дождей, принесенных тайфуном «Каджики», погибли как минимум три человека. Стихия вызвала наводнения в прибрежных городах и на улицах столицы Ханоя. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным властей, в центральных регионах страны повреждены тысячи домов, заблокированы автомобильные дороги, зафиксированы перебои со связью и электроснабжением.

Большинство улиц Ханоя оставались под водой, передвижение по городу стало почти невозможным: автомобили и автобусы медленно двигались по затопленным улицам, пешеходы преодолевали путь по колено в воде, а популярные у местных скутеры и мотоциклы остались на затопленных стоянках.

Перед выходом тайфуна на сушу с Южно-Китайского моря правительство планировало эвакуацию почти 600 тысяч человек в четырех провинциях повышенного риска. Для спасательных работ было мобилизовано более 16,5 тысяч военных и около 107 тысяч волонтеров.

По данным Национального метеорологического агентства, тайфун Каджики обрушился на центральный Вьетнам со скоростью ветра 117 км/ч, сильные ливни вызвали внезапные наводнения и оползни, а прибрежные поселения страдали от высоких приливов.

Сейчас тайфун движется по территории Лаоса, сильные дожди также ожидаются и в соседнем Таиланде, где жителей предгорий и низинных районов возле рек предупредили о возможных наводнениях и оползнях. По прогнозам синоптиков, уже в среду тайфун ослабнет и угроза стихийных бедствий значительно уменьшится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com