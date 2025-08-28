Россия ударила по Киеву дронами и ракетами: есть прямое попадание в многоэтажку 28.08.2025, 7:35

Под завалами люди, среди погибших – дети.

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и «Кинжалами». Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Четыре человека погибли, в том числе ребенок, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры, пишет OBOZ.UA.

Об этом информировали мэр столицы Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Известно о вызове медиков на несколько локаций.

«Вызов медиков в Днепровский район столицы. Бригада направляется на место... Также экстренные службы выехали в Шевченковский и Дарницкий районы. Также падение обломков в Деснянском районе. Службы направляются», – написал Кличко.

Местные власти отметили, что на Киев осуществлялась массированная атака, в городе работали силы ПВО.

После баллистики враг запустил по столице «Кинжалы» из МиГ-31К. В центре столицы зафиксировано попадание в торговый центр, также повреждены много жилых домов.

Что известно о последствиях ударов РФ

Четвре человека погибли, среди жертв – дети. Количество пострадавших возросло до 22 человек, сообщили в КГВА.

В Дарницком районе повреждены жилые дома, в том числе разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки БПЛА упали на крышу 9-ти этажного жилого дома. Произошло возгорание.

Продолжается поисково-спасательная операция под завалами разрушенной пятиэтажки. На месте работают все службы.

«В Дарницком районе, предварительно, разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко.

В Днепровском районе обломки упали на трехэтажное офисное здание с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Но падение обломков на территорию детского сада, с возгоранием. На стоянке пылали автомобили. Мобильные штабы развернуты по адресу Бориспольская 3/3 и Харьковское шоссе 56.

В Шевченковском районе пострадала нежилая застройка. Кроме того, вспыхнул пожар в жилом доме. Также повреждено офисное здание и помещение учебного заведения.

В Соломенском районе возник пожар в частном доме.

По состоянию на 6:00 утра уже 18 пострадавших в столице, 17 человек медики госпитализировали. В том числе, троих детей – 7, 10 и 11 лет. Одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что в Киеве 4 погибших, среди которых 2 детей и более 20 раненых. Спасательно-поисковые операции в активной фазе, оперативная обстановка динамически меняется. К тушению пожаров в Киеве привлечена авиация ГСЧС.

«К сожалению, почерк россиян от атаки к атаке типичен. Комбинированные удары по разным направлениям. И системно – наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, герберы, шахеды, баллистика, крылатые ракеты, кинжалы. На данный момент имеем последствия атаки более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах. Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон – тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города», – сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

