Две трети угольных компаний России стали убыточными 28.08.2025, 14:29

Одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики все глубже погружаться в кризис.

Российский углепром — одна из крупнейших сырьевых отраслей экономики с сотней тысяч занятых и десятками моногородов — продолжает все глубже погружаться в кризис, пишет The Moscow Times.

За первое полугодие 2025 года угольные компании получили 185,2 млрд рублей сальдированного убытка, следует из статистики Росстата. В среднем угольщики теряли деньги со скоростью более 1 млрд рублей в день, а доля работающих в минус компаний достигла 66%.

Отрезанные санкциями от западных рынков и столкнувшиеся с падением спроса в Азии, угольные компании за 6 месяцев потеряли больше, чем за весь прошлый год (112,5 млрд рублей). В годовом выражении сальдированный убыток отрасли в январе–июне увеличился на 2500%, то есть в 26 раз.

«Негативными факторами для динамики российской угольной отрасли стали падение средних мировых цен на энергетический уголь до $64–83 за тонну и укрепление рубля, снизившее рентабельность добычи», — пишут эксперты Института Гайдара.

В Кузбассе, на который приходится около 60% добычи всего каменного угля в стране и около 80% — коксующегося, прекратили работу 17 угольных предприятий, некоторые из них — навсегда, сообщил в начале недели губернатор Илья Середюк. По оценкам Минэнерго, 27 компаний отрасли, на которые приходится десятая часть добычи угля в стране, находятся в предбанкротном состоянии.

Часть предприятий угольной промышленности «обречены на вымирание», предупреждает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Хотя потребление угля в мире растет, несмотря на планы перехода на более чистую энергетику, она добывается он там, где это экономически выгодно, а в России его дорого и добывать, и перевозить, поясняет он.

Чтобы спасти углольщиков от краха и не допустить социального взрыва среди шахтеров, правительство разрешило компаниям до конца ноября не платить налог на добычу полезных ископаемых и социальные взносы в Пенсионный фонд и Фонд ОМС. Но это «лечение симптомов, а не причин болезни», сказал Forbes партнер по консалтингу NEFT Research Александр Котов: «Без изменения фундаментальных факторов, а это прежде всего цена на мировом рынке, проблемы российских угольщиков не исчезнут».

За двадцать лет Кузбасс потерял почти 300 угледобывающих предприятий, а в прошлом году работники одного из них — шахты «Инская» — объявляли голодовку из-за не выплаты зарплат. Санкции усугубили кризис: ключевым рынком сбыта для угольщиков стал Китай, а он снизил импорт угля из России на 25% в первой половине текущего года. При этом в апреле–июне обвал поставок ускорился до 34%, подсчитали аналитики Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка.

Не имея возможность продать уголь, компании режут добычу — на 7% за январь–июль, согласно Росстату. Один из крупнейших добытчиков угля в стране — «Мечел» — зафиксировал обвал добычи на 24% за январь–май. Рассчитывать на рост спроса в Китае не приходится, жаловался в июне гендиректор компании Олег Коржов. Объемы выплавки стали и чугуна снижаются, а внутренняя добыча угля растет. При этом от российского угля Пекин защищается пошлинами (6%), которые не действуют, например, для Австралии.

