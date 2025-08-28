Двое белорусов сыграют против «Реала» и «Арсенала» в Лиге чемпионов
- 28.08.2025, 20:12
Казахстанский «Кайрат» узнал соперников в рамках общего этапа турнира.
В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, по итогам которой определились соперники казахстанского «Кайрата».
В основном раунде казахстанский клуб проведет восемь матчей: четыре — дома, четыре — в гостях. Его соперниками в Алматы станут испанский «Реал», бельгийский «Брюгге», греческий «Олимпиакос», кипрский «Пафос», на выезде — итальянский «Интер», английский «Арсенал», португальский «Спортинг» и датский «Копенгаген».
Напомним, капитаном «Кайрата» является белорусский защитник Александр Мартынович, также за команду выступает полузащитник Валерий Громыко.
Розыгрыш главного клубного турнира пройдет с 16 сентября 2025 по 30 мая 2026. Финальный поединок состоится в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Действующим победителем Лиги Чемпионов является французский ПСЖ, разгромивший миланский «Интер» в решающем матче со счетом 5:0.
В прошлом году формат турнира изменился и теперь вместо восьми групп — одна общая на 36 команд. Каждый клуб проведет по два поединка против коллективов из каждой корзины. Первые восемь команд пробьются в 1/8 финала напрямую, а команды занявшие с 9 по 24 места будут бороться за место в топ-16 в предварительном раунде исходя из жеребьевки.