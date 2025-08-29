В Польше построят первый в Европе малый модульный реактор BWRX-300 29.08.2025, 4:08

Атомную электростанцию построят в городе Влоцлавек.

Польские компании Orlen и Synthos достигли соглашения, открывающего путь для первой в Польше атомной электростанции с малыми модульными реакторами. Ее построят в городе Влоцлавек, сообщил Orlen в четверг, 28 августа.

«Первая в Европе малая атомная электростанция BWRX-300 будет построена в Польше. Мы создаем энергетическую систему будущего. В этом заключается смысл решения, принятого наблюдательным советом Orlen Group, который одобрил сделку», – заявил председатель правления Orlen Иренеуш Фафара.

Для реализации этого проекта партнеры создадут совместную компанию OSGE, где будут равноправными собственниками с долями по 50%.

Реакторы BWRX-300 включены в корпоративную стратегию Orlen «Энергия завтрашнего дня начинается сегодня». Согласно этому документу, к 2035 году компания хочет иметь как минимум два малых реактора общей мощностью 0,6 ГВт.

Это часть общей стратегии Польши, которая стремится стать менее зависимой от угля и другого ископаемого топлива и сократить вредные выбросы в атмосферу.

