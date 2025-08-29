Главный госбанк Кремля объявил о начале рецессии в российской экономике 29.08.2025, 15:44

2,546

На экономику давят дисбалансы.

Pоссийская экономика скатилась в рецессию. Как сообщает РБК, с такой оценкой выступил Андрей Клепач, главный экономист ВЭБа — одного из крупнейших российских госбанков, который имеет статус «госкорпорации развития» и финансирует нацпроекты Кремля.

По официальеыс подсчетам ВЭБа, во втором квартале ВВП РФ сократился на 0,6% по сравнению с первым кварталом. А в первом — упал на те же 0,6% по сравнению с четвертым. Такой спад два квартала подряд (по сравнению с предыдущим 3-месячным периодом) считается «технической рецессией», пишет The Moscow Times.

В годовом выражении российская экономика остается в плюсе, хотя темпы ее роста замедлились до ничтожных. В четвертом квартале 2024 года это было 4,5%, в первом квартале текущего — 1,4%, а во втором — лишь 1,1%. В июле экономический рост год к году практически остановился — 0,4%, по данным Минэкономразвития.

На грани стагнации — с 0,7% роста в июле — оказалась промышленность. А отрасли, от которых власти ждали замещения импорта, скатились в глубокий спад: производство одежды — на 7% год к году, мебели — на 12%, электрооборудования — на 6,5%. Сильнейшая с начала войны рецессия охватила металлургию, где выпуск обвалился на 10,2% год к году.

Росстат пока не опубликовал официальной оценки динамики ВВП квартал к кварталу за апрель–июнь. Мнение Клепача о начале технической рецессии разделяют аналитики MMI, тогда как Райффайзенбанк и Capital Economics считают, что экономика ее избежала показала рост на 0,3% по сравнению с первым кварталом. Экономист Дмитрий Полевой оценивает рост во втором квартале как «околонулевой». «Технической рецессии (пока) не случилось, но и явный рост отсутствует», — писал он.

Так или иначе, очевидно, что экономика «балансирует на грани рецессии», и с большой вероятностью скатится в нее в ближайшие кварталы, считает главный экономист Oxford Economics Татьяна Орлова.

На экономику давят дисбалансы, накопившиеся за время войны, указывает экономист Capital Economics Лиам Пич. Более 20 триллионов рублей, которые государство раздало военным, контрактникам и оборонным заводам, породили иллюзию богатства. Но расплата пришла в виде всплеска инфляции, повышения процентных ставок и нарастающих проблем у бизнеса.

Ситуацию усугубляют санкции, низкие цены на нефть и проблемы с правами частной собственности, которые отбивают охоту инвестировать, перечисляет старший научный сотрудник CEPA Александр Коляндр.

По прогнозу МВФ, в этом году экономика РФ прибавит 0,9%. Но для Кремля кратковременный период низкого роста приемлем, хотя в сочетании с низкими ценами на нефть он приведёт к сокращению бюджетных доходов, отмечает Коляндр: «Главная ставка заключается в том, что охлаждение экономики не спровоцирует затяжную рецессию».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com