Загадка черепа с рогом в пещере Греции наконец-то разгадана

Тайна длиной в 60 лет.

Ученые смогли определить возраст и принадлежность странного черепа с рогом, который более 60 лет оставался тайной. Череп, известный как «Человек из Петралоны», нашли еще в 1960 году в одной из греческих пещер, передает New Voice.

Череп сразу удивил археологов: на лбу черепа был рог, а нижняя челюсть отсутствовала. Долгое время специалисты не могли точно определить, к какому виду людей принадлежит эта находка, а возраст оценивали примерно от 170 до 700 тысяч лет.

Новое исследование французских ученых из Института палеонтологии человека дало ответы на оба вопроса.

«Изучая минералы на черепе и вокруг него, мы пришли к выводу, что ему примерно 300 тысяч лет», — сообщают исследователи.

Они объясняют, что кальцит — минерал, который образовался из черепа и пещеры — имеет возраст не менее 277 тысяч лет. Однако точное время пребывания черепа в пещере перед образованием рога до сих пор неизвестно.

Что касается вида, то «Человек с Петралоны» не является неандертальцем. По словам ученых, это представитель редкого вида Homo heidelbergensis, который обитал в Европе во время среднего плейстоцена (примерно 774−129 тысяч лет назад).

Череп нашел местный житель в пещере Петралона, примерно в 35 км к юго-востоку от греческого города Салоники.

