Во Львове убит бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Полиция ищет стрелка.

Во Львове сегодня около 12 часов дня, 30 августа, в ходе стрельбы убит бывший спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Национальной полиции Украины и источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший - известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

Правоохранители принимают все меры для установления личности стрелка и места его нахождения. Все детали будут разглашаться в порядке и объеме, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, во Львовской области разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По его словам, задействованы все профильные службы. Сообщается, что пострадавший скончался до приезда медиков.

Источники OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщили, что убийцей был курьер, который произвел пять выстрелов.

По данным источников РБК-Украина, на месте убийства найдено 7 гильз, убийца предварительно был в виде курьера.

Зеленский выразил соболезнования родным

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», - отметил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

Мэр Львова обратился к журналистам в связи с убийством Парубия

«Прошу журналистов с пониманием отнестись и не обращаться за дополнительными комментариями. Сейчас должны работать и комментировать правоохранители», - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

Он также подчеркнул, что сегодня самое важное - чтобы правоохранительные органы нашли убийцу и установили все обстоятельства. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, как видим, нет абсолютно безопасных мест.

Между тем СМИ опубликовали фото вероятного подозреваемого.

Кто такой Андрей Парубий

Андрей Парубий родился 31 января 1971 года в Червонограде (сейчас Шептицкий) Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета (историк, преподаватель истории) и аспирантуру Львовской политехники (политология и социология).

Парубий начинал политическую карьеру во Львове, был депутатом городского и областного советов. С 2007 по 2012 - народный депутат Украины VI созыва от блока «Наша Украина - Народная самооборона». В феврале 2012 вышел из партии «Наша Украина», а впоследствии вступил в партию «Фронт Змин».

С 2012 по 2014 год - народный депутат Украины VII созыва от ВО «Батькивщина».

Был активным участником Революции Достоинства, был фактическим комендантом и руководителем палаточного городка Евромайдана и руководителем отрядов Самообороны Майдана.

В марте 2014 года Парубий был назначен на должность секретаря СНБО. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году избран народным депутатом Украины по партийному списку от Народного фронта.

В декабре того же года Парубий был избран первым заместителем председателя Верховной Рады, а в апреле 2016 года он стал председателем парламента.

На выборах в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии «Европейская Солидарность».

