Глава Генштаба РФ объявил о планах продолжать войну 30.08.2025, 17:49

Герасимов перечеркнул слова Путина о «мирных переговорах».

Россия не собирается прекращать военную агрессию против Украины, пишет The Moscow Times. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — сказал он. Видео выступления Герасимова опубликовало Минобороны РФ, подчеркнув, что он «подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи на дальнейшую перспективу».

Несмотря на то, что за последние 1000 дней Россия смогла захватить менее 1% территории Украины, а потери российской армии составили как минимум миллион человек, глава Генштаба сообщил, что «стратегическая инициатива» якобы «полностью находится» у ВС РФ. Он также заявил, что массированные удары по Украине 28 и 30 августа, в результате которых в Киеве был разрушен подъезд жилой многоэтажки и погибли 25 человек (включая четверых детей), а в остальных регионах была повреждена гражданская инфраструктура, наносились по «предприятиям, связанным с ВПК».

