закрыть
30 августа 2025, суббота, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Генштаба РФ объявил о планах продолжать войну

  • 30.08.2025, 17:49
Глава Генштаба РФ объявил о планах продолжать войну

Герасимов перечеркнул слова Путина о «мирных переговорах».

Россия не собирается прекращать военную агрессию против Украины, пишет The Moscow Times. Такое заявление сделал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. «Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — сказал он. Видео выступления Герасимова опубликовало Минобороны РФ, подчеркнув, что он «подвел итоги весенне-летней кампании 2025 года и уточнил задачи на дальнейшую перспективу».

Несмотря на то, что за последние 1000 дней Россия смогла захватить менее 1% территории Украины, а потери российской армии составили как минимум миллион человек, глава Генштаба сообщил, что «стратегическая инициатива» якобы «полностью находится» у ВС РФ. Он также заявил, что массированные удары по Украине 28 и 30 августа, в результате которых в Киеве был разрушен подъезд жилой многоэтажки и погибли 25 человек (включая четверых детей), а в остальных регионах была повреждена гражданская инфраструктура, наносились по «предприятиям, связанным с ВПК».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип