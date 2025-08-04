В Беларуси заметили военную технику с необычными опознавательными знаками

В Беларуси заметили военную технику с необычными опознавательными знаками6
- 4.08.2025, 7:37
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В Украине отреагировали.
В белорусском городе Гомель 2 августа заметили бронетранспортеры, часть из которых оснащена противодроновыми дугами кустарного производства. Об этом сообщил Telegram-канал BelVarta.
В паблике отметили, что перемещение военной техники в Беларуси может быть связано с Днем десантника, однако опознавательные знаки на технике вызывают у мониторов серьезные опасения.
В частности, речь идет о красных квадратах, размещенных на замеченных БТР, а также красных повязках на рукавах у командиров — «такие же, как у российских оккупационных войск в Украине».
Однако руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко опроверг в Telegram опасения об угрозах.
«Враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против нас. На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда сейчас нет», — заявил Коваленко.