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В Беларуси заметили военную технику с необычными опознавательными знаками

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  • 4.08.2025, 7:37
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В Беларуси заметили военную технику с необычными опознавательными знаками

В Украине отреагировали.

В белорусском городе Гомель 2 августа заметили бронетранспортеры, часть из которых оснащена противодроновыми дугами кустарного производства. Об этом сообщил Telegram-канал BelVarta.

В паблике отметили, что перемещение военной техники в Беларуси может быть связано с Днем десантника, однако опознавательные знаки на технике вызывают у мониторов серьезные опасения.

В частности, речь идет о красных квадратах, размещенных на замеченных БТР, а также красных повязках на рукавах у командиров — «такие же, как у российских оккупационных войск в Украине».

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко опроверг в Telegram опасения об угрозах.

«Враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против нас. На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда сейчас нет», — заявил Коваленко.

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