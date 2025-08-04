В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян 4.08.2025, 17:42

Фото: Getty Images

Она обеспечивала электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Во временно оккупированном Бердянске вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции. Она обеспечивает электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

По информации источников, в Бердянске вчера поздно вечером произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода «Бердянские жатки».

После оккупации города российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

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