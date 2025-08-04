закрыть
4 августа 2025, понедельник, 18:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян

  • 4.08.2025, 17:42
В оккупированном Бердянске обесточена ремонтная база россиян
Фото: Getty Images

Она обеспечивала электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Во временно оккупированном Бердянске вечером 3 августа произошел взрыв на электроподстанции. Она обеспечивает электроэнергией ремонтную базу и склад российских захватчиков.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в разведке.

По информации источников, в Бердянске вчера поздно вечером произошел взрыв на электроподстанции, поставляющей электроэнергию на промышленные мощности бывшего завода «Бердянские жатки».

После оккупации города российские военные превратили цеха завода в большую ремонтную базу и склад хранения военной техники, оружия и размещения личного состава армии РФ.

Первыми о мощном взрыве написали местные жители в соцсетях. Позже очевидцы распространили в пабликах видео и информацию о том, что по неизвестным причинам загорелась одна из подстанций города, из-за чего на некоторых близлежащих улицах исчезла электроэнергия.

В результате взрыва и последующего пожара на трансформаторах - была выведена из строя подстанция, которая поставляла электроэнергию на предприятие по ремонту российской военной техники. Окончательные последствия взрыва и размер нанесенного ущерба уточняются.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дрон – это начало
Дрон – это начало Ирина Халип
Трамп затеял большую игру
Трамп затеял большую игру Валерий Клочок, «24 Канал»
Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич