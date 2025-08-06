Режим готовится к смерти Лукашенко

Режим готовится к смерти Лукашенко7
- 6.08.2025, 10:24
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Это отобразится в законе о военном положении.
В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении. В законопроекте, который поступил в «палату представителей» предусмотрены новые основания введения военного положения, сообщило Министерство обороны Беларуси.
Смерть Лукашенко, исходя из проекта закона, будет считаться военной угрозой Беларуси.
В задачи Вооруженных сил Беларуси при этом добавляется «реализация мероприятий превентивного характера по нейтрализации военной угрозы».