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Режим готовится к смерти Лукашенко

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  • 6.08.2025, 10:24
  • 2,660
Режим готовится к смерти Лукашенко

Это отобразится в законе о военном положении.

В Беларуси планируют внести изменения в закон о военном положении. В законопроекте, который поступил в «палату представителей» предусмотрены новые основания введения военного положения, сообщило Министерство обороны Беларуси.

Смерть Лукашенко, исходя из проекта закона, будет считаться военной угрозой Беларуси.

В задачи Вооруженных сил Беларуси при этом добавляется «реализация мероприятий превентивного характера по нейтрализации военной угрозы».

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