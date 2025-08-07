Что будет, если Индия и Китай перестанут покупать российскую нефть? 1 7.08.2025, 11:01

Для Москвы сокращение поставок будет болезненным ударом.

Президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию и Китай из-за их закупок российской нефти, которая остается основным источником дохода Москвы, пишет Deutsche Welle (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон угрожает ввести вторичные санкции против стран и компаний, сотрудничающих с Россией, а также объявил о дополнительной 25% пошлине на индийские товары — из-за роста импорта российской нефти в Индию. Нью-Дели назвал эти меры «несправедливыми» и «необоснованными». Индийские закупки выросли в 19 раз с 2021 по 2024 год — до 1,9 млн баррелей в день.

Если Индия уступит давлению и сократит объемы, это может вызвать новый энергетический шок. Потеря до 5 млн баррелей в день российского экспорта может привести к всплеску цен на нефть — до $110–120 за баррель, что подстегнет мировую инфляцию.

Китай, напротив, может избежать санкций — из-за масштабов торговли с США ($580 млрд) и влияния в критически важных отраслях, таких как поставки редкоземельных металлов. Однако китайские банки уже начинают ограничивать транзакции с Россией.

Для Москвы сокращение поставок в Индию будет болезненным ударом. По оценкам аналитиков, Нью-Дели сэкономил до $33 млрд на дешевой российской нефти. Но Россия уже ищет альтернативу, расширяя экспорт в Турцию и другие страны Азии.

Эксперты считают, что Индия может сократить закупки, но полностью от них не откажется — слишком велика зависимость от доступной энергии. Сценарий полной изоляции России от индийского и китайского рынков пока маловероятен, но последствия ужесточения санкций уже ощущаются на глобальных рынках.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com