«350 рублей за ночь в Бресте?!»2
- 7.08.2025, 13:01
- 2,004
Белоруска возмущена ценами на аренду жилья.
Видео в TikTok, где девушка с удивлением рассказывает о стоимости съема квартиры в Бресте, собрало десятки тысяч просмотров, пишет bgmedia.
«Это не центр даже, а цена — как в Европе»
Вирусное видео белоруски, снятое для TikTok, вызвало эмоциональный резонанс. Девушка рассказала, что при попытке снять квартиру в Бресте на сутки столкнулась с удивительной схемой: на сайтах аренды указаны цены в районе 80–100 рублей, но при звонке выясняется — это стоимость за человека, а вся квартира обойдется в 350, 450, а то и 500 рублей в сутки.
@anzhelika_kravchenko_ ♬ оригинальный звук - anzhelika_kravchenko_
«Ты думаешь — а**еть… Квартира в Москве дешевле, чем в Бресте», — резюмирует она в ролике.
«Это не центр даже, а цена — как в Европе»
Вирусное видео беларуски, снятое для TikTok, вызвало эмоциональный резонанс. Девушка рассказала, что при попытке снять квартиру в Бресте на сутки столкнулась с удивительной схемой: на сайтах аренды указаны цены в районе 80–100 рублей, но при звонке выясняется — это стоимость за человека, а вся квартира обойдется в 350, 450, а то и 500 рублей в сутки.
«Ты думаешь — а**еть… Квартира в Москве дешевле, чем в Бресте», — резюмирует она в ролике.
В другом видео, она уточняет, что даже при такой высокой цене квартиры заняты. И это — не центр города.
«Я, конечно, дико извиняюсь, а откуда такая цена?», — спрашивает авторка ролика.
@anzhelika_kravchenko_ ♬ оригинальный звук - anzhelika_kravchenko_
«Да проще уже на вокзале переночевать», — пишут белорусы в комментариях.