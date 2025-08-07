закрыть
«350 рублей за ночь в Бресте?!»

2
  • 7.08.2025, 13:01
  • 2,004
Белоруска возмущена ценами на аренду жилья.

Видео в TikTok, где девушка с удивлением рассказывает о стоимости съема квартиры в Бресте, собрало десятки тысяч просмотров, пишет bgmedia.

Вирусное видео белоруски, снятое для TikTok, вызвало эмоциональный резонанс. Девушка рассказала, что при попытке снять квартиру в Бресте на сутки столкнулась с удивительной схемой: на сайтах аренды указаны цены в районе 80–100 рублей, но при звонке выясняется — это стоимость за человека, а вся квартира обойдется в 350, 450, а то и 500 рублей в сутки.

@anzhelika_kravchenko_

♬ оригинальный звук - anzhelika_kravchenko_

«Ты думаешь — а**еть… Квартира в Москве дешевле, чем в Бресте», — резюмирует она в ролике.

В другом видео, она уточняет, что даже при такой высокой цене квартиры заняты. И это — не центр города.

«Я, конечно, дико извиняюсь, а откуда такая цена?», — спрашивает авторка ролика.

@anzhelika_kravchenko_

♬ оригинальный звук - anzhelika_kravchenko_

«Да проще уже на вокзале переночевать», — пишут белорусы в комментариях.

