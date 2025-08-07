«350 рублей за ночь в Бресте?!» 2 7.08.2025, 13:01

Белоруска возмущена ценами на аренду жилья.

Видео в TikTok, где девушка с удивлением рассказывает о стоимости съема квартиры в Бресте, собрало десятки тысяч просмотров, пишет bgmedia.

«Это не центр даже, а цена — как в Европе»

Вирусное видео белоруски, снятое для TikTok, вызвало эмоциональный резонанс. Девушка рассказала, что при попытке снять квартиру в Бресте на сутки столкнулась с удивительной схемой: на сайтах аренды указаны цены в районе 80–100 рублей, но при звонке выясняется — это стоимость за человека, а вся квартира обойдется в 350, 450, а то и 500 рублей в сутки.

«Ты думаешь — а**еть… Квартира в Москве дешевле, чем в Бресте», — резюмирует она в ролике.

В другом видео, она уточняет, что даже при такой высокой цене квартиры заняты. И это — не центр города.

«Я, конечно, дико извиняюсь, а откуда такая цена?», — спрашивает авторка ролика.

«Да проще уже на вокзале переночевать», — пишут белорусы в комментариях.

