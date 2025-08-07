ИИ-центры ищут выход из энергетического тупика 7.08.2025, 18:15

Есть два варианта решения.

Растущий спрос на искусственный интеллект и облачные технологии заставляет США строить все больше энергоемких дата-центров. Эти объекты либо потребляют мощность из сети, либо вырабатывают ее на месте, что требует миллиардных инвестиций и сложного лицензирования, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако некоторые эксперты считают, что наращивание энергоэффективности центров обработки данных может снизить потребность в масштабной перестройке энергосистемы. Речь идет о сокращении потерь энергии на охлаждение, освещение и вспомогательные процессы.

Одним из решений становится жидкостное охлаждение чипов, которое вытесняет неэффективное воздушное. Технология позволяет охлаждать оборудование, адаптируя температуру в реальном времени.

Другой путь — оптимизация самих чипов и силовой электроники. Исследования показывают, что с 2019 по 2025 годы производительность суперкомпьютеров на ватт увеличивалась примерно на 34% в год.

Также появляются инновации в подаче энергии к платам. Один из стартапов предлагает "вертикальную подачу", уменьшая потери до 15%. Потери на традиционных подходах могут достигать 50%.

Некоторые компании уже заключают соглашения с электросетями, чтобы регулировать потребление в зависимости от нагрузки на сеть.

Но возникает риск парадокса: чем эффективнее центры, тем больше их может быть построено. Так, несмотря на улучшения, спрос на электроэнергию продолжает расти.

Если технологии не будут сопровождаться сдерживающими мерами, эффективность может лишь ускорить рост потребления, а не сократить его.

