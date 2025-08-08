Литва окончательно разрывает связь с энергосистемой Беларуси 2 8.08.2025, 10:58

До конца 2026 года будет демонтирована вся инфраструктура.

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid ищет подрядчиков, которые демонтируют оставшиеся линии электропередачи с Беларусью и Калининградом, пишет «Позiрк».

Организация сообщила 8 августа, что сейчас эти линии «отключены и частично разобраны», но их предстоит полностью демонтировать. Выполнить основные работы по демонтажу линий с Беларусью планируется до конца 2026 года.

Речь идет о 12 межсистемных линиях (напряжением 330 кВ — 5, 110 кВ — 7).

6 августа этого года оператор уже подписал договоры подряда на демонтаж воздушных линий 330 кВ «Поставы — Игналинская АЭС» и «Утена — Поставы», а также двухцепной линии 110 кВ «Игналинская АЭС — Видзы / Игналинская АЭС — Опса».

Объявлен тендер на демонтаж линий 330 кВ «Алитус — Гродно», «Вильнюс — Молодечно», «Пабраде — Подольцы» и 110 кВ «Шальчининкай — Вороново», «Кальвеляй — Ошмяны», «Лейпалингис — Гродно», «Диджялис — Видзы».

«Демонтаж последних линий электропередачи с Калининградом и Беларусью знаменует завершение исторического этапа преобразования инфраструктуры, символизирующего наше полное присоединение к электрическим сетям континентальной Европы», — заявил гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.

Напомним, 8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отключились от электрического кольца БРЭЛЛ, соединявшего их с энергосистемами Беларуси и РФ, а на следующий день синхронизировались с европейской континентальной сетью ENTSO-E.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com