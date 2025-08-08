Литва окончательно разрывает связь с энергосистемой Беларуси

Литва окончательно разрывает связь с энергосистемой Беларуси2
- 8.08.2025, 10:58
До конца 2026 года будет демонтирована вся инфраструктура.
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid ищет подрядчиков, которые демонтируют оставшиеся линии электропередачи с Беларусью и Калининградом, пишет «Позiрк».
Организация сообщила 8 августа, что сейчас эти линии «отключены и частично разобраны», но их предстоит полностью демонтировать. Выполнить основные работы по демонтажу линий с Беларусью планируется до конца 2026 года.
Речь идет о 12 межсистемных линиях (напряжением 330 кВ — 5, 110 кВ — 7).
6 августа этого года оператор уже подписал договоры подряда на демонтаж воздушных линий 330 кВ «Поставы — Игналинская АЭС» и «Утена — Поставы», а также двухцепной линии 110 кВ «Игналинская АЭС — Видзы / Игналинская АЭС — Опса».
Объявлен тендер на демонтаж линий 330 кВ «Алитус — Гродно», «Вильнюс — Молодечно», «Пабраде — Подольцы» и 110 кВ «Шальчининкай — Вороново», «Кальвеляй — Ошмяны», «Лейпалингис — Гродно», «Диджялис — Видзы».
«Демонтаж последних линий электропередачи с Калининградом и Беларусью знаменует завершение исторического этапа преобразования инфраструктуры, символизирующего наше полное присоединение к электрическим сетям континентальной Европы», — заявил гендиректор Litgrid Рокас Масюлис.
Напомним, 8 февраля 2025 года Литва, Латвия и Эстония отключились от электрического кольца БРЭЛЛ, соединявшего их с энергосистемами Беларуси и РФ, а на следующий день синхронизировались с европейской континентальной сетью ENTSO-E.