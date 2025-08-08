Что движет Путиным? 1 Леонид Швец

8.08.2025, 17:14

Для России первоочередной целью является не захват новых территорий.

Сейчас идет и будет идти поток разного рода заявлений сторон, в котором легко запутаться. Чтобы сохранить четкое представление о происходящем, важно зафиксировать ключевые для участников будущих переговоров позиции.

Для США (а сейчас позиция США – это позиция в первую очередь и исключительно Дональда Трампа) первостепенным является достижение скорейшего результата – остановки боевых действий, детали главу Белого дома не очень интересуют. Не интересуют настолько, что в первые месяцы нынешней каденции он был готов принять позицию Путина и согласиться с капитуляцией Украины, ведь «у Зеленского нет карт». Главное, достичь громко обещанного – прекращения войны. За полгода представления Трампа под давлением и собственного опыта общения с Путиным и под влиянием собственного окружения и европейских партнеров Украины заметно трансформировались, его удалось убедить, что поражение Украины недопустимо. Да, он готов требовать от нее уступок ради перехода к мирному процессу, но не критического характера.

Для Украины таким критическим условием является сохранение суверенитета и его гарантии через максимальную включенность в европейский оборонный контур. Украина должна, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, превратиться в «стального дикобраза, которого не в состоянии поглотить потенциальный агрессор». Для самой Европы это также условие обеспечения собственной безопасности: сильная и опытная в военном отношении Украина становится барьером на пути агрессивных устремлений России. Относительно того, что Москва способна на всякое, у Европы отпали любые сомнения, и там хотят быть готовыми к неприятным вариантам. По словам той же фон дер Ляйен, «мы живем в сложной геостратегической обстановке, и нам нужно быть готовыми к худшему, а значит, наращивать оборону». Таким образом, позиции в Киеве и в европейских столицах совпадают и будут по ходу возможных переговоров тесно координироваться.

Тут-то и возникает ключевой проблемный пункт поиска взаимно приемлемого варианта урегулирования. Дело в том, что для России первоочередной целью является не захват новых территорий, а именно лишение Украины возможности стать частью европейской системы безопасности. Отсюда изначальные стенания о продвижении НАТО на восток и рассказы о том, что, если бы Россия не захватила Крым, там бы стояли натовские базы. Как раз теперь, в результате действий России, практическая интеграция Украины в Североатлантический альянс происходит с впечатляющей интенсивностью. Остановить этот процесс невозможно: запущены долговременные программы сотрудничества в военно-промышленной сфере, проекты на многомиллиардные суммы, ВПК как европейских стран, так и США набирают невиданные обороты. Формально Украина не член НАТО и не скоро им станет, но по факту она сейчас ключевое звено совместной европейской обороны. Открутить этот процесс обратно Путину не под силу, но именно на этом он будет настаивать, призывая, по всей видимости, к нейтральному в итоге статусу Украины под международные гарантии. Это хуже, конечно, для Москвы, чем изначально желаемый вассальный статус Киева, но лучше, чем полный уход Украины в Европу.

Но Украина уже имела дело с международными гарантиями, отказавшись в 1994 году от ядерного оружия. Россия была одной из стран – гарантов ее безопасности, наряду с Британией и США, к которым позже присоединились Китай и Франция. Результат мы все сейчас наблюдаем.

Владимиру Путину легче убедить себя, что его войска в итоге дожмут ВСУ, чем договориться с Украиной и ее западными союзниками о ее капитуляции в виде отказа от евроинтеграции. Пока у него будет оставаться уверенность, что это возможно, война не прекратится, даже если время от времени будут случаться прекращения огня ради демонстрации якобы мирных намерений Кремля.

Так выглядит общий расклад перед вступлением в полосу интенсивных переговоров о переговорах. Больших иллюзий он не оставляет, но попробовать, конечно, нужно.

Леонид Швец, Haggin.az

