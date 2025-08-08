США увеличили до $50 миллионов награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро
- 8.08.2025, 19:08
Вашингтон называет его «одним из крупнейших наркоторговцев в мире».
Власти США удвоили награду за информацию, которая поможет арестовать правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон называет его «одним из крупнейших наркоторговцев в мире», передает ВВС.
«Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, — заявила генпрокурор США Пэм Бонди. — Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности».
Предыдущая награда в размере 25 млн долларов была установлена в январе, напоминает AFP.
Президент США Дональд Трамп — давний критик Мадуро, в третий раз вступившего в должность «президента» страны в январе этого года. Выборы, на которых победил Мадуро, сопровождались скандалами и обвинениями в фальсификациях. Их результаты были поставлены под сомнение мировым сообществом. Вашингтон не признал победу Мадуро на прошлогодних выборах.
Во время первого срока Трампа правительство США обвиняло Мадуро и других высокопоставленных чиновников Венесуэлы в ряде преступлений, включая наркоторговлю и коррупцию.
Тогда Министерство юстиции США заявило, что Мадуро сотрудничал с колумбийской повстанческой группировкой FARC, чтобы «использовать кокаин в качестве оружия для «наводнения» Соединённых Штатов».
В видео, опубликованном в соцсети X в четверг, 7 августа, Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими группировками, как Tren de Aragua — венесуэльской организованной преступной группировкой, объявленной администрацией Трампа террористической организацией, — и картелем Синалоа, мощной преступной сетью, базирующейся в Мексике.
Она заявила, что Управление по борьбе с наркотиками США «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками, из которых почти семь тонн — с самим Мадуро».
Мадуро ранее отвергал обвинения США в том, что он якобы напрямую связан с наркоторговлей.
Мадуро, лидер Единой социалистической партии Венесуэлы, сменивший на посту Уго Чавеса в 2013 году, неоднократно обвинялся в подавлении инакомыслия и репрессиях против оппозиции.
Великобритания и ЕС объявили о санкциях против правительства Мадуро после его переизбрания на новый срок в начале этого года.
Однако в июне бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль признал свою вину по нескольким предъявленным ему в США обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.
Карвахаль возглавлял венесуэльскую военную контрразведку в 2004–2011 годах, тогда он был одним из самых влиятельных людей в стране и одним из приближенных президента Уго Чавеса. Однако в 2019 году он пошел против Мадуро и поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо — и ему пришлось бежать сначала в Доминиканскую Республику, а потом в Испанию.
В 2023 году Испания выдала Уго Карвахаля США.
Сначала он отрицал обвинения в хранении наркотиков, но позже признал себя виновным, что породило слухи о том, что он заключил с властями США сделку, предполагающую смягчение наказания в обмен на информацию, разоблачающую Мадуро.