США увеличили до $50 миллионов награду за информацию, которая поможет арестовать Мадуро 8.08.2025, 19:08

Вашингтон называет его «одним из крупнейших наркоторговцев в мире».

Власти США удвоили награду за информацию, которая поможет арестовать правителя Венесуэлы Николаса Мадуро. Вашингтон называет его «одним из крупнейших наркоторговцев в мире», передает ВВС.

«Министерство юстиции и Госдепартамент объявляют о вознаграждении в размере 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, — заявила генпрокурор США Пэм Бонди. — Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и угрозой для нашей национальной безопасности».

Предыдущая награда в размере 25 млн долларов была установлена в январе, напоминает AFP.

Президент США Дональд Трамп — давний критик Мадуро, в третий раз вступившего в должность «президента» страны в январе этого года. Выборы, на которых победил Мадуро, сопровождались скандалами и обвинениями в фальсификациях. Их результаты были поставлены под сомнение мировым сообществом. Вашингтон не признал победу Мадуро на прошлогодних выборах.

Во время первого срока Трампа правительство США обвиняло Мадуро и других высокопоставленных чиновников Венесуэлы в ряде преступлений, включая наркоторговлю и коррупцию.

Тогда Министерство юстиции США заявило, что Мадуро сотрудничал с колумбийской повстанческой группировкой FARC, чтобы «использовать кокаин в качестве оружия для «наводнения» Соединённых Штатов».

В видео, опубликованном в соцсети X в четверг, 7 августа, Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими группировками, как Tren de Aragua — венесуэльской организованной преступной группировкой, объявленной администрацией Трампа террористической организацией, — и картелем Синалоа, мощной преступной сетью, базирующейся в Мексике.

Она заявила, что Управление по борьбе с наркотиками США «изъяло 30 тонн кокаина, связанного с Мадуро и его сообщниками, из которых почти семь тонн — с самим Мадуро».

Мадуро ранее отвергал обвинения США в том, что он якобы напрямую связан с наркоторговлей.

Мадуро, лидер Единой социалистической партии Венесуэлы, сменивший на посту Уго Чавеса в 2013 году, неоднократно обвинялся в подавлении инакомыслия и репрессиях против оппозиции.

Великобритания и ЕС объявили о санкциях против правительства Мадуро после его переизбрания на новый срок в начале этого года.

Однако в июне бывший глава военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаль признал свою вину по нескольким предъявленным ему в США обвинениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Карвахаль возглавлял венесуэльскую военную контрразведку в 2004–2011 годах, тогда он был одним из самых влиятельных людей в стране и одним из приближенных президента Уго Чавеса. Однако в 2019 году он пошел против Мадуро и поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо — и ему пришлось бежать сначала в Доминиканскую Республику, а потом в Испанию.

В 2023 году Испания выдала Уго Карвахаля США.

Сначала он отрицал обвинения в хранении наркотиков, но позже признал себя виновным, что породило слухи о том, что он заключил с властями США сделку, предполагающую смягчение наказания в обмен на информацию, разоблачающую Мадуро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com