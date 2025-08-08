«Цены на путевку как на Марс у Маска» 8.08.2025, 21:19

1,538

Белорусы отреагировали на видео про санаторий.

Провластный блогер из Бреста выложил в TikTok видео с рекламой санатория «Ружанский» в Брестской области. В ролике — красивые виды, теплые бассейны, бани, сауны, спортивный зал и расслабленные отдыхающие.

Звучит заманчиво. Но у большинства зрителей другой вопрос: а кто вообще может себе это позволить?

Комментаторы под видео не сдерживают эмоций, отмечает BGmedia.

«Санаторий «Ружанский» очень дорогой для простого белоруса! ».

«Для простых белорусских пенсионеров это дорого, как заграница».

«10 дней — это уже отдых в Турции».

«На семью — минимум тысяча рублей в день, вы серьезно?».

«По цене можно отдохнуть в санаториях Сочи с учетом проезда. Уже подсчитано».

«За такую цену я и в Китай слетаю».

«Цены на путевку как на Марс у Маска».

Рекламой санаторий пытался привлечь внимание уже не в первый раз. Но, судя по обсуждениям, усилия PR-отдела приводят скорее к обратному эффекту — к недовольству белорусов.

«Просто вход на территорию 10 рублей, а за бассейн и бани 50 р. с человека! Сделали такие цены дикие и трафик пропал, выручка по саунам пошла вниз, вот и пытаются рекламу давать. Какая реклама? Все о вас знают. Цены бешеные. Скоро в бассейне одни блогеры с телефонами и останутся».

Так сколько стоит отдых в «Ружанском»?

По данным официального сайта санатория, цены зависят от путевки, корпуса здравницы и категории номера. Так, по путевке «Санаторно-курортное лечение» нужно выложить от 179 до 308 рублей в сутки на одного человека. При желании можно снять целый коттедж «Беловежское предместье» — 310 рублей в сутки за одного.

Итого, недельный отдых обойдется от 1 232 до 2 170 рублей на человека, без учета дороги и дополнительных трат.

Плюс — курортный сбор 4% от стоимости путевки.

Что включено в цену путевки: проживание, питание, осмотр врача (2 раза), 4 лечебных массажа. Бальнеотерапия, физиопроцедуры, ингаляции, термотерапия, ЛФК. Фитотерапия. Посещение бассейна, тренажерного зала, бани и другое.

На бумаге — весьма неплохо. Но большинству белорусов сложно понять, почему в родной стране отдых в здравнице сопоставим по цене с зарубежным all-inclusive.

«Санаторий для избранных»?

Некоторые пользователи пишут, что «Ружанский» — их любимое место, «куда они возвращаются годами». Другие указывают на непрозрачные скидки и «цены для банкиров», которые делают отдых недоступным для обычных пенсионеров и семей.

