Индия тихо «кидает» Россию

Индия тихо «кидает» Россию2
- 9.08.2025, 19:16
Кремль получил тревожный нефтяной сигнал.
Пока власти Индии публично критикуют США за решение ввести дополнительныепошлиныпротив страны из-за ее покупок российской нефти и обещают «отстаивать национальные интересы», за кулисами происходят совершенно обратные вещи.
Как сообщает Reuters (перевод — dialog.ua), крупнейшие нефтеперерабатывающие индийские компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum наращивают импорт нероссийской нефти.
По информации агентства, данные компании закупили не менее 22 миллионов баррелей нефти, не относящейся к российской, с поставкой в сентябре и октябре.
Давление Трампа сработало
Госкомпании Индии в значительной степени отсутствовали на спотовом рынке с 2022 года, вместо этого став одними из немногих импортеров более дешевой российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в последнее время они взяли паузув закупках российского сырья под давлением Белого дома.
Поскольку президент США оказывает давление на Индию в лице государства, а не на отдельные компании, несомненно, будут обсуждения между правительством и теми НПЗ, которые продолжают импорт, отмечают аналитики.
В материале отмечается, индийские нефтепереработчики переходят на американскую, бразильскую, ливийскую, канадскую, ангольскую, нигерийскую нефть, а также сырье из ОАЭ.
Как правило, компании не комментируют детали закупок из-за конфиденциальности.
Объем закупок двух государственных компаний в спотовом сегменте на сентябрь и октябрь составляет примерно 6% от общего объема переработки нефти в Индии в мае, согласно расчетам Reuters.
Улучшение арбитражных условий для поставок нефти из Атлантического региона в Азию также способствовало увеличению закупок, добавили источники.