Индия тихо «кидает» Россию 2 9.08.2025, 19:16

Кремль получил тревожный нефтяной сигнал.

Пока власти Индии публично критикуют США за решение ввести дополнительныепошлиныпротив страны из-за ее покупок российской нефти и обещают «отстаивать национальные интересы», за кулисами происходят совершенно обратные вещи.

Как сообщает Reuters (перевод — dialog.ua), крупнейшие нефтеперерабатывающие индийские компании Indian Oil Corp и Bharat Petroleum наращивают импорт нероссийской нефти.

По информации агентства, данные компании закупили не менее 22 миллионов баррелей нефти, не относящейся к российской, с поставкой в сентябре и октябре.

Давление Трампа сработало

Госкомпании Индии в значительной степени отсутствовали на спотовом рынке с 2022 года, вместо этого став одними из немногих импортеров более дешевой российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако в последнее время они взяли паузув закупках российского сырья под давлением Белого дома.

Поскольку президент США оказывает давление на Индию в лице государства, а не на отдельные компании, несомненно, будут обсуждения между правительством и теми НПЗ, которые продолжают импорт, отмечают аналитики.

В материале отмечается, индийские нефтепереработчики переходят на американскую, бразильскую, ливийскую, канадскую, ангольскую, нигерийскую нефть, а также сырье из ОАЭ.

Как правило, компании не комментируют детали закупок из-за конфиденциальности.

Объем закупок двух государственных компаний в спотовом сегменте на сентябрь и октябрь составляет примерно 6% от общего объема переработки нефти в Индии в мае, согласно расчетам Reuters.

Улучшение арбитражных условий для поставок нефти из Атлантического региона в Азию также способствовало увеличению закупок, добавили источники.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com