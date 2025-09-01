закрыть
Китайское телевидение показало хромающего Лукашенко

12
  • 1.09.2025, 11:36
  • 3,620
Диктатор с трудом спустился с трапа самолета.

Лукашенко прибыл на саммит глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекин. 31 августа китайское телевидение показало, как белорусский правитель с трудом спускается с трапа самолета.

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ.

@charter97.org Китайское телевидение показала хромающего Лукашенко #лукашенко #китай #саммит #шос #самолет #трап #новости #мир #беларусь ♬ оригинальный звук - Хартия97

В конце лета 2021 года в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку узурпатора – ряд СМИ сочли ее довольно странной.

Также на видео не раз попадали кадры, как диктатор еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета. На параде в Москве 9 мая 2023 года Лукашенко не смог самостоятельно дойти до Могилы Неизвестного Солдата. Его отвез автомобиль. В 2024 году ситуация повторилась.

