Китайское телевидение показало хромающего Лукашенко 12 1.09.2025, 11:36

Диктатор с трудом спустился с трапа самолета.

Лукашенко прибыл на саммит глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекин. 31 августа китайское телевидение показало, как белорусский правитель с трудом спускается с трапа самолета.

На протяжении долгого времени здоровье Александра Лукашенко является фактически тайной для белорусского общества, если не считать единичные инфоповоды в СМИ.

В конце лета 2021 года в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку узурпатора – ряд СМИ сочли ее довольно странной.

Также на видео не раз попадали кадры, как диктатор еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета. На параде в Москве 9 мая 2023 года Лукашенко не смог самостоятельно дойти до Могилы Неизвестного Солдата. Его отвез автомобиль. В 2024 году ситуация повторилась.

