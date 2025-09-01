Белорусские перевозчики не смогут выехать из России 1.09.2025, 13:00

3,908

В чем дело?

В России с 1 сентября усилили контроль за проездом иностранных перевозчиков по платным российским дорогам и отдельным участкам. Как следует из изменений федерального законодательства об автоперевозках, с этого времени будут проверять сообщили в БАМАП.

Речь также идет о других инфраструктурных платежах — к примеру, о возмещении ущерба, который причиняют грузовики автодорогам.

В БАМАП подчеркнули, что на платных участках трасс А-113 «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области» (ЦКАД), М-12 «Восток» и А-289 «Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автодорога А-290 Новороссийск — Керчь» действует безбарьерная технология платежей «Свободный поток». Эта система с помощью нейросетей автоматически распознает номера, определяет марки, модели и класс машин. Это позволяет водителям ехать без остановки для оплаты проезда.

Для этого на лобовом стекле грузовика устанавливают электронное устройство регистрации проезда — транспондер. При проезде через рамки деньги списываются автоматически с его лицевого счета. Если оно не сработало, или его вообще нет, или там недостаточно средств, на ЦКАД, М-12 или А-289 система фиксирует номер фуры. В таком случае, как отметили в БАМАП, водителю нужно внести деньги в течение следующих пяти календарных дней.

В случае появления задолженности за проезд по платным автодорогам или участкам владельцу транспортного средства, кроме запрета выезжать из России, грозит штраф.

Также иностранным перевозчикам с такими долгами запретили въезжать в Россию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com