закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 13:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы и глава Еврокомиссии встретились на границе с Беларусью

1
  • 1.09.2025, 13:28
Президент Литвы и глава Еврокомиссии встретились на границе с Беларусью
Урсула фон дер Ляйен

Европа готова ответить на угрозы Лукашенко и Путина.

На границе с Беларусью председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа стоит вместе с Литвой и другими странами ЕС, соседствующими с Россией и Беларусью. По её словам, когда враждебные страны проверяют систему охраны литовской границы, испытывается и безопасность всей Европы, сообщает LRT.

«Сегодня Европа стоит вместе с Литвой как с приграничным государством: вы сталкиваетесь с Россией в Калининграде, вы сталкиваетесь с Беларусью на границе, вы переживаете геополитические и экономические вызовы, сталкиваетесь с постоянными военными и гибридными угрозами», – сказала фон дер Ляйен в понедельник на пресс-конференции в Мядинянкай.

«Я слышала, что в прошлом месяце два дрона пересекли литовско-белорусскую границу. Позвольте вас заверить: когда испытывают Литву, испытывают и всю Европу. Мы вместе с вами всеми возможными способами», – подчеркнула она.

Глава ЕК повторила сообщение, сделанное в воскресенье в Польше, что в новом долгосрочном бюджете Европейского союза (ЕС) для государств-членов, граничащих с Россией и Беларусью, будет предусмотрено дополнительное финансирование.

«В долгосрочной перспективе европейского бюджета мы предложили утроить расходы на миграцию и охрану границ – на этом делается серьёзный акцент. Мы хотим, чтобы страны, непосредственно граничащие с Россией и Беларусью, получили дополнительные средства», – заявила У. фон дер Ляйен, подчеркнув, что охрана европейских границ – это ответственность всех стран ЕС.

Хотя будущий бюджет ЕС и выделение в нём средств для приграничных государств остаются предметом переговоров, председатель ЕК отметила, что Союз уже существенно помог Литве в охране границы. фон дер Ляйен напомнила, что ЕС участвовал в финансировании систем наблюдения на границе, выделял средства для реализации визовой и миграционной политики.

Тем не менее, политик признала, что действовать нужно и сейчас.

«Конечно, мы должны действовать и сейчас. У нас есть два инструмента (…) – инструмент SAFE и, для государств-членов на национальном уровне, исключения из национального бюджета», – сказала фон дер Ляйен.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип