Президент Литвы и глава Еврокомиссии встретились на границе с Беларусью 1 1.09.2025, 13:28

Урсула фон дер Ляйен

Европа готова ответить на угрозы Лукашенко и Путина.

На границе с Беларусью председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа стоит вместе с Литвой и другими странами ЕС, соседствующими с Россией и Беларусью. По её словам, когда враждебные страны проверяют систему охраны литовской границы, испытывается и безопасность всей Европы, сообщает LRT.

«Сегодня Европа стоит вместе с Литвой как с приграничным государством: вы сталкиваетесь с Россией в Калининграде, вы сталкиваетесь с Беларусью на границе, вы переживаете геополитические и экономические вызовы, сталкиваетесь с постоянными военными и гибридными угрозами», – сказала фон дер Ляйен в понедельник на пресс-конференции в Мядинянкай.

«Я слышала, что в прошлом месяце два дрона пересекли литовско-белорусскую границу. Позвольте вас заверить: когда испытывают Литву, испытывают и всю Европу. Мы вместе с вами всеми возможными способами», – подчеркнула она.

Глава ЕК повторила сообщение, сделанное в воскресенье в Польше, что в новом долгосрочном бюджете Европейского союза (ЕС) для государств-членов, граничащих с Россией и Беларусью, будет предусмотрено дополнительное финансирование.

«В долгосрочной перспективе европейского бюджета мы предложили утроить расходы на миграцию и охрану границ – на этом делается серьёзный акцент. Мы хотим, чтобы страны, непосредственно граничащие с Россией и Беларусью, получили дополнительные средства», – заявила У. фон дер Ляйен, подчеркнув, что охрана европейских границ – это ответственность всех стран ЕС.

Хотя будущий бюджет ЕС и выделение в нём средств для приграничных государств остаются предметом переговоров, председатель ЕК отметила, что Союз уже существенно помог Литве в охране границы. фон дер Ляйен напомнила, что ЕС участвовал в финансировании систем наблюдения на границе, выделял средства для реализации визовой и миграционной политики.

Тем не менее, политик признала, что действовать нужно и сейчас.

«Конечно, мы должны действовать и сейчас. У нас есть два инструмента (…) – инструмент SAFE и, для государств-членов на национальном уровне, исключения из национального бюджета», – сказала фон дер Ляйен.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com