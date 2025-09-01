В Минске приостановили строительство «жилья экстра-класса с потрясающим видом на город» 1.09.2025, 13:53

иллюстративное фото

Раскрыта причина.

В Минске приостановили строительство жилого комплекса «Андреевский»

в границах улиц Захарова — Андреевская, недалеко от станции метро «Пролетарская», сообщает «Зеркало» со ссылкой на «Минскстрой».

Дольщиков проинформировали, что с 11 июня 2025 года приостановлено строительство нескольких объектов жилого комплекса на пересечении улиц Захарова и Андреевской. Речь о доме № 1 по генплану (2-я очередь строительства) и доме № 2 по генплану (3-я очередь).

Как пояснила строительная организация, это связано с «выявлением недостатков проектной документации».

«О возобновлении строительства участники долевого строительства будут информированы дополнительно», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года анонсировали возведение «жилья экстра-класса» у железной дороги в районе «Пролетарской». На первом этапе обещали построить два дома (17 и 18 этажей) и пятиуровневый открытый паркинг.

«Квартирография — на любой вкус. Квартиры светлые, с панорамными окнами. Наверху двухуровневые, из которых открывается потрясающий вид на город и парк. Есть с просторными гостиными или где пространство трансформируется из однушки в двушку, квартиры-студии и даже с окном в ванной комнате», — рассказали в ГПО «Минскстрой».

Ранее на этом месте располагался, например, филиал «Минскдрев», а также производственные здания и сооружения ГПО «Минскстрой» (ул. Захарова, 87). Вблизи находятся НИИ прокуратуры, прокуратура Партизанского района, центр сертификации МЧС, посольства Чехии и Литвы. Ветка железной дороги у будущего жилого комплекса ведет к комбинату хлебопродуктов.

О планах застройки этой территории говорилось в 2022 году.

