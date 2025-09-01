Украинские правоохранители раскрыли детали убийства Парубия 1.09.2025, 14:41

2,838

Андрей Парубий

Новые подробности.

Убийство народного депутата, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия готовилось не один месяц, заявил заместитель главы Нацполиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, пишет unian.net.

По его словам на брифинге, детали преступления должны оставаться для следствия, чтобы установить все обстоятельства и всех лиц, которые причастны к убийству.

При этом отметил, что на сегодня рассматриваются все возможные версии мотивы. «Сегодня можем сказать, что лицо имело намерение на убийство. Мы не исключаем, что это был российский след, что это заказ со стороны РФ», – Небытов.

На брифинге отмечалось, что подозреваемый в убийстве Андрея Парубия не имел постоянного места работы, не курьером службы доставки, перебивался временными подработками. «Он имел определенные обстоятельства, при которых совершил это преступление», – Небытов.

При этом не ответил на вопрос, соответствует ли действительности информация, что мужчину шантажировали телом убитого сына.

Новые детали об убийстве нардепа Парубия

Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет отметил, что мужчине объявлено о подозрении в совершении убийства. «Сейчас продолжаются следственные действия и они будут продолжаться еще долгое время, потому что очень большой объем работы у нас. Кроме того подготовлено ходатайство об избрании указанному лицу меры пресечения – мы будем просить содержания под стражей без возможности внесения залога. В ближайшее время это ходатайство будет подано в суд», – подчеркнул он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com