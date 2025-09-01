Toyota установила рекорд продаж 1.09.2025, 22:37

Продажи в июле были самыми высокими в истории компании.

Toyota имела рекордные глобальные продажи в июле 2025 года - 963796 автомобилей, включая марки Lexus, Daihatsu и Hino. Как сообщает Motor1, это лучший результат компании за этот месяц в истории. В целом с начала года производитель реализовал более 6 миллионов машин, из которых около 40% имеют электрифицированные силовые установки.

Крупнейшим рынком для Toyota остается Северная Америка, где в прошлом месяце продали 254298 автомобилей. Успех обеспечили растущий спрос на гибридные модели и новые поколения пикапов Tacoma и 4Runner. В Европе компании также удалось увеличить продажи несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются другие автопроизводители.

В Китае, где традиционно сложно конкурировать иностранным брендам, Toyota реализовала 151669 авто, среди которых особенно хорошо показали себя электрокар bZ3X, созданный вместе с GAC, а также гибриды. В Японии компания продала 135249 машин, отметив стабильный спрос.

В целом с января по июль Toyota продала 6058731 автомобиль. Более 2,9 миллиона из них электрифицированы, однако лишь около 100 тысяч составляют полностью электрические модели. Несмотря на это июль стал самым успешным месяцем для продаж электрокаров: компания реализовала 17 896 таких авто.

